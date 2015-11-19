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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

نواز شریف درخواست عفو عاملان حمله به مدرسه نظامی پیشاور را رد کرد

نواز شریف درخواست عفو عاملان حمله به مدرسه نظامی پیشاور را رد کرد

نواز شریف درخواست عفو ۴ عامل حمله به مدرسه نظامی در پیشاور پاکستان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، نخست وزیر پاکستان رد درخواست متهمان را طبق ماده ۱۰۵ قانون اساسی برای « ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان فرستاده است.

نواز شریف گفته است: بعد از حمله به مدرسه نظامی در پیشاور  اوضاع پاکستان تغییر کرده است و تروریستهای که در کشتار وحشیانه بچه های معصوم و بی دفاع دست دارند استحقاق و شایستگی هیچ گونه ترحمی را ندارند. لازم به ذکر است دادگاه نظامی این چهار متهم را به اعدام محکوم کرده است.

لازم به ذکر است در حمله طالبان به مدرسه نظامی در پیشاور پاکستان تعداد زیادی از دانش آموزان معصوم و بی گناه به خاک و خون کشیده شدند و نیروهای امنیتی تمام تروریستهای مهاجم را هلاکت رساندند و عاملان اصلی این حادثه تروریستی دستگیر شده تحویل مقامات دولتی کشور شدند. در این مدرسه حدود ۱۱۰۰ دانش آموز و معلم وجود داشت که ۱۴۵ نفر کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بعهده گرفت.

کد مطلب 2972311
علی کاووسی نژاد

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