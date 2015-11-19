پیگیر ایجاد سومین مرز رسمی استان کرمانشاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش «صنایع پایین دست پتروشیمی در استان کرمانشاه» که در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد به سرمایه های استان از نظر منابع و نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه از ظرفیت آبی خوبی نسبت به میانگین کشوری برخوردار است لذا می تواند زمینه ای برای ایجاد صنایع پتروشیمی که نیازمند آب زیادی است باشد.

وی افزود: وزارت نیرو در بحث تخصیص آب به صنعت و کشاورزی با ما همراه است و کمک های زیادی را در زمینه تامین آب به صنایع استان به ما کرده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود دو مرز رسمی استان کرمانشاه شامل پرویز خان و خسروی گفت: سال گذشته ۵۰ درصد از صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه صورت گرفته و علاوه بر آن بازارچه های مرزی نیز داریم.

وی از پیگیری استان برای ایجاد سومین مرز رسمی خبر داد و آن را ظرفیت دیگری برای ایجاد تبادلات تجاری کشور با عراق برشمرد.

رازانی در ادامه از پیشرفت ۷۰ درصدی فاز ملایر-کرمانشاه راه آهن غرب خبر داد و گفت: فاز کرمانشاه- خسروی نیز شروع شده و ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سعی ما این است که به زودی به بهره برداری برسد و از آنجا به راه آهن عراق و سپس اردن متصل شود.

وی وجود فرودگاه بین المللی کرمانشاه را به عنوان هاب منطقه از دیگر ظرفیت های استان در توسعه تجارت برشمرد.

استاندار کرمانشاه اشاره ای نیز به ظرفیت های گردشگری استان داشت و احداث کریدور گردشگری را از مزیت های این حوزه دانست که در دست اقدام است.

وی از ایجاد هتل لاله بیستون در کاروانسرای شاه عباسی به عنوان یک ظرفیت ویژه یاد کرد که با ارائه مجوز به بخش خصوصی در کاروانسرای شاه عباسی احداث شده و هم اکنون پذیرش میهمان آن برای ۶ ماه آینده رزرو شده است.

هتل کاروانسرای ماهیدشت اربعین حسینی پذیرای زوار خواهد بود

رازانی از ایجاد هتل دیگری نیز با چنین ظرفیتی در کاروانسرای ماهیدشت خبر داد که هم اکنون در دست اقدام است و حتی ممکن است در ایام اربعین حسینی آمادگی پذیرش مسافر را نیز داشته باشد.

وی ایجاد منطقه های ویژه اقتصادی را یک نقطه کلیدی برای صادرات به عراق دانست و از تبدیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری طبق قول های داده شده خبر داد.

استاندار کرمانشاه چاره حل بسیاری از مشکلات کشور را روی آوردن به همکاری بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: ما در استان کرمانشاه هیچ گریزی از این مسئله نداریم و نسبت به بخش خصوصی اقبال می کنیم که این اقیانوس عظیم امکانات به مدد مردم ما بیاید و مشکلات را حل کند.

وی افزود: در بخش دولتی علی رغم تلاش های صورت گرفته و بهره گیری از همه امکانات تنها موفق به حل بخشی از مشکلات شدیم و این نشان می دهد که باید به گونه ای دیگر و با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی عمل کنیم.

رازانی تاکید کرد: چنانچه یک مدیر دولتی و یک سرمایه گذار بخش خصوصی بدون وقت قبلی خواستار حضوردر دفتر من باشند، قطعا بخش خصوصی دراولویت خواهد بود و او را ملاقات می کنم.

وی افزود: ما در استان کرمانشاه تلاش می کنیم که کمترین هزینه و زحمت برای بخش خصوصی سرمایه گذار ایجاد نشود و ۱۰۰ درصد حامی شما خواهیم بود و این حمایت به گونه ای خواهد بود که در سایر استان ها نظیر نداشته باشد.