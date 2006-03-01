معرفي كشتي گيران كرجي به مسابقات انتخابي تيم ملي / پيكان تهران رقيب استقلال كيش خواهد بود

معرفي كشتي گيران كرجي جهت شركت در مسابقات انتخابي تيم ملي

اعضاي تيم انتخابي كشتي جوانان كرج جهت شركت در مسابقات انتخابي تيم ملي معرفي شدند.به گزارش خبرنگار ورزشي مهر از كرج ؛ تيم منتخب كرج را پوريا شا محمدي،محود چهار راهي در وزن 50 كيلو گرم،رضا ترابي ،جواد خلوصي در وزن55 كيلوگرم،رضا عليپور و كريم صالحي در وزن 60 كيلوگرم،محمد خرم جاه ،غلامرضا محمدي ،مهدي انصاري در وزن 66 كيلوگرم،اصغر عبدالملكي ،بهروز رستمي دروزن 74 كيلوگرم ،مصطفي قادري دروزن 84 كيلو گرم،سعيد مظفري در 96وزن كيلوگرم و بهرام اسماعيلي و رشيد حسيني در وزن120 كيلوگرم تشكيل مي دهند.

سايپا به مصاف ملوان انزلي مي رود

ازسري مسابقات ليگ برتر كشور روز يكشنبه در كرج برگزارخواهد شد. در ادامه اين رقابتها كه در استاديوم شريعتي برگزار مي شود، تيم سايپا به مصاف تيم ملوان انزلي خواهد رفت. اين رقابتها روز يكشنبه 21 اسفند ماه جاري ساعت 15و30 دقيقه برگزار خواهد شد.

پيكان تهران رقيب استقلال كيش خواهد بود

در ادامه مسابقات ليگ دسته يك كشور تيم پيكان تهران در استاديوم انقلاب كرج، ميزبان استقلال كيش خواهدبود. اين رقابتها روز دوشنبه 22 اسفند ماه جاري ساعت 14و30 دقيقه در استاديوم انقلاب كرج برگزارمي شود.

برگزاري مسابقات ليگ دسته 2 بسكتبال دركرج

در ادامه مسابقات ليگ دسته دو بسكتبال كشور، كرج ميزبان دوتيم تام ايران خودرو ونفت ايران خواهد بود. فردا دوتيم تام ايران خودرو ونفت ايران درسالن شريعتي كرج به مصاف يكديگر خواهند رفت.

اين دوره از رقابتها ساعت 14و30 دقيقه برگزارخواهد شد.