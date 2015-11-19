۳۰ عنوان برنامه در پایگاههای بسیج شهرستان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابوالفضل طهماسبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی هفته بسیج ۳۰ عنوان برنامه در سطح پایگاه های شهرستان زنجان اجرا می شود و شعار امسال هفته بسیج «بسیج دست قدرت خدا» است.

وی اظهار کرد: در طول هفته بسیج نشست های روشنگری، جنایت ها و دشمنی های آمریکا علیه ملت ایران در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: استکبار ستیزی نشأت گرفته از آموزه های دینی ما است و در فرهنگ شیعی مبارزه با استکبار منحصر در مقطع زمانی و مکانی خاصی نیست.

طهماسبی تاکید کرد: بر اساس شعار«کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» این مبارزه همواره در جریان است.

وی ادامه داد: از ۳۰ آبان تا پایان هفته بسیج پنج آذر ماه نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای اقتصاد مقامتی در زنجان برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان تصریح کرد: نطفه انقلاب اسلامی با مبارزه با استکبار بسته شده و دشمن تلاش می کند با تکیه بر نفوذ، این روحیه را از ملت ما بگیرد.

سرهنگ طهماسبی افزود:حضور سازمان یافته بسیجیان در نماز جمعه،دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری نشست ۳۰ نشست بصیرتی و روشنگری برای اقشار مختلف بسیج، برگزاری نمایشگاه های مقابله با آسیب های ماهواره در سطح مدارس، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، افتتاح سالن های روزشی و رزمی ۹ دی، دیدار با پیشکسوتان و جانبازان و غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا از جمله برنامه های هفته بسیج در شهرستان زنجان است.