امکان صدور ویزا در مرز آستارا فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در این دیدار با تشکر از اقدامات سازنده‌ جمهوری آذربایجان برای توسعه‌ روابط با جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته گفت: دیدارهای متعدد روسای جمهوری ایران و آذربایجان در این مدت نشان از اهمیت رونق روابط دو کشور دارد.

وی افزود: با توجه به وجود مشترکات فراوان، گیلان می تواند نقش بمهمی در توسعه روابط دو کشور ایفا کند و سفر هیئت تجاری و اقتصای از کشور به آذربایجان در همین راستا صورت گرفته است.

نجفی با اشاره به ملاقات های خود با وزرای راه و ترابری، صنعت و اقتصاد و حوادث غیرمترقبه و تجار و بازرگانان آذربایجان گفت: ما تمایل داریم توافقات این سفر در زمان مناسب اجرایی شود.

وی با اشاره به علاقمندی و رغبت تجار و بازرگانان دو کشور برای توسعه روابط تصریح کرد: این علاقه مندی، ما را موظف به اجرای توافقات انجام گرفته و تسهیل در روابط تجاری می کند.

استاندار گیلان افزود: برای تسهیل در روابط تجاری، نخستین گام این است که در مرز آستارا امکان صدور ویزا وجود داشته باشد.

نجفی تاکید کرد: افزایش فعالیت‌ ساعات گمرک نیز برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ترانزیت کالا حائز اهمیت است.

استاندار گیلان به فعالیت منطقه‌ آزاد تجاری و صنعتی انزلی اشاره و بیان کرد: این منطقه آماده جذب سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان است و در این راستا تسهیلات حمایتی خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کرده است.

در ادامه این دیدار، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: روابط و دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان در گسترش و توسعه ارتباطات دو کشور بسیار موثر است.

علی احمد اف همچنین بر حمایت از اجرای طرح های زیربنایی جاده ای و صنعتی بین دو طرف تاکید کرد و افزود: تسهیل در صدور روادید از سوی آذربایجان مورد پیگیری قرار می گیرد و آذربایجان به ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک آستارا علاقمند است.