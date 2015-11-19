امدادرسانی به پناهندگان مهمترین کار صلیب سرخ آلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیانا هیکل ظهر پنج شنبه در دومین روز از سفر خود به اصفهان و حضور در جمع اعضای هلال احمر اصفهان اظهار داشت: بازدید از اصفهان به عنوان بخشی از توانمندی‌های جمعیت هلال احمر ایران می‌تواند در خصوص همکاری‌های دو جانبه موثر باشد.

وی به بازدید خود از دوره آموزشی سگ‌های جستجو و نجات (آنست) اشاره کرد و تصریح کرد: روز گذشته در بازدید از دوره آموزشی سگ‌های جستجو و نجات (آنست) شاهد آمادگی تیم های آنست جمعیت هلال احمر بودم که در این میان تیم آنست جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز از آمادگی خوبی برخوردار بود.

مدیر بخش خاورمیانه صلیب سرخ آلمان به موضوع امدادرسانی به پناهندگان در آلمان اشاره کرد و افزود: در آلمان با هجوم پناهندگان روبرو هستیم و از نزدیک با امدادرسانی به پناهندگان آشنایی کامل دارم.

وی فعالیت‌های مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان اصفهان را قابل تحسین خواند و گفت: امیدوارم دارم روزی به عنوان یک فراگیر از آموزش‌های متنوع این مرکز بهره ببرم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز در این جلسه اضافه کرد: اصفهان به رغم همجواری با ۹ استان کشور در زمان بروز حوادث و در صورت نیاز به استان‌های همجوار امدادرسانی خواهد کرد همچنین این همجواری و مرکزیت استان اصفهان سبب تردد گسترده خودروها خواهد شد که عملیات های امدادی در حوادث ترافیکی توسط پایگاه های امدادونجات بین شهری یکی از محورترین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر استان اصفهان است.

محسن مومنی با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است، افزود: صنعتی بودن شهر اصفهان نیز نیازمند آمادگی و خدمت‌رسانی جمعیت هلال احمر استان در زمینه حوادث صنعتی است به علاوه حوادث ساحلی، کوهستانی وخدمات حضوری در پایگاه‌های بین شهری نیز از فعالیت‌های جمعیت هلال احمر استان اصفهان خواهد بود.

وی نیز با اشاره به جنگ هشت ساله ایران و عراق گفت: جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز با موضوع پناهندگان بیگانه نیست و در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق با برپایی اردوگاه‌هایی به پناهندگان رسیدگی می‌کرد.