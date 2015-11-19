آمریکا به عربستان بمب بیشتری ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سازمان دیده بان حقوق بشر از باراک اوباما خواست که از تجهیز نیروی هوایی سعودی که جنگ خونین از چند ماه قبل علیه یمن آغاز کرده به مهمات اضافی با ارزش یک میلیارد دلار صرف نظر کند.

جو استورک معاون مدیر خاورمیانه ای و شمال آفریقایی سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: دولت آمریکا به خوبی از حملات بی رویه ای که ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها انجام می دهد و به کشته شدن صدها غیرنظامی در یمن از مارس گذشته یعنی تاریخ شروع جنگ منجر شده است، آگاه است.

وی افزود: نباید بمب های بیشتری به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها داده شود زیرا دادن بمب های بیشتر در این شرایط به کشته شدن غیرنظامیان بیشتر منجر می شود و آمریکا مسئول بخشی از آن خواهد بود.

شایان ذکر است که وزارت خارجه آمریکا با درخواست سعودی ها برای خرید نزدیک به ۱۹ هزار بمب و موشک برای نیروی هوایی این کشور موافقت کرد.درخواست سعودی ها شامل ۱۲ هزار بمب به وزن دویست نا نهصد کیلوگرم و ۱۵۰۰ بمب بتون شکن برای هدف قرار دادن استحکامات زیر زمین و ۶۳۰۰ بمب هدایت شونده و ادوات رهگیری دقیق ماهواره ای است.