تشریح جزئیات امدادرسانی سیل در ۱۴ شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز با اعلام گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی در ٢٤ ساعت گذشته، گفت: چهار شهرستان در سه استان خوزستان، کرمانشاه و گیلان از سیل و آبگرفتگی متاثر شده و بر این اساس ۱۴ شهر و روستا آسیب دیدند.

وی با اشاره به امدادرسانی به ١٨٠ تن در سیل و آبگرفتگی، افزود: بر این اساس ۶ تن از مصدومان سرپایی درمان شده و ۲ تن نیز در مسجد سلیمان، روستای پرنوشته مفقود شدند که امدادرسانی و عملیات جست‌وجو مفقودین در مسجد سلیمان ادامه دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به این که در عملیات امداد و نجات ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ تیم شامل ٤٣ امدادگر و نجاتگر خدمت‌رسانی کردند، تصریح کرد: بر این اساس برای تخلیه آب از هفت واحد مسکونی پنج دستگاه موتورپمپ به کار گرفته شد.

وی همچنین با اشاره به عملیات برف و کولاک در ٤٨ ساعت گذشته در پنج استان آذربایجان‌شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان و لرستان، عنوان کرد: بر این اساس امدادرسانی‌ها به ٢٠٠ تن از متاثران ارائه و ۵ تن از خدمات اسکان اضطراری استفاده کرده و عملیات رهاسازی برای ۳۸ دستگاه خودرو انجام شد.