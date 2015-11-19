به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند و مراسم تودیع ومعارفه فرماندار این شهرستان اظهار کرد: مردم بیرجند، مردمی فرهنگی و دارای شخصیت‌های علمی بسیار بزرگ در طول تاریخ و در حال حاضر هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از چهره‌های ماندگار کشور متعلق به این خطه هستند، بیان کرد: کسب جایزه بین المللی سازمان منع سلاح‌های شیمیای توسط پروفسور بلالی مود یکی دیگر از افتخارات مردم این سرزمین بوده که طی چند روز گذشته رقم خورد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتصاب علی ناصری به عنوان فرماندار جدید بیرجند عنوان داشت: آقای ناصری نگاه اقتصادی داشته و یک کار‌شناس در حوزه اقتصاد و صنعت است که با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی داریم انتظار است که روی مسائل اقتصادی تمرکز بیشتری شود.

وضعیت صنایع در کشور مطلوب نیست

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه در حال حاضر مردم با مشکلات اقتصادی و ساختاری زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و خیلی از دعواهای سیاسی لذت نمی‌برند، ادامه داد: این نکته مثبتی است کسی فرماندار می‌شود که نگاهش اقتصادی است.

وی اظهار امیدواری کرد که حضور ناصری به عنوان فرماندار بیرجند برکتی برای شهرک صنعتی، صنایع و نخبگان داشته و کار‌ها با سرعت و رفع بروکراسی دنبال شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وضعیت استان از نظر اقتصادی جدا از وضعیت کشور نیست، بیان داشت: در حال حاضر در تمامی کشور مسائل به گونه‌ای پیش می‌رود که وضعیت صنایع مطلوب نیست و امیدواریم دولت با سیاست‌های جدید سبب رونق اقتصاد به خصوص صنایع شود.

حجت الاسلام عبادی به برگزاری نمایشگاه کتاب در استان اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که از این نمایشگاه داشتم استقبال مردم بالا بود اما نمایشگاه محیط مناسبی نداشت.

نمایشگاه بین‌المللی جدید در بیرجند راه‌اندازی شود

وی با بیان اینکه محیط نمایشگاه محیطی کوچک با تراکم جمعیتی بالا است، بیان داشت: مسئولان باید برای تاسیس نمایشگاه جدید همکاری کرده و زیرساخت‌های نمایشگاه جدید در بیرجند را فراهم کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این درشان استان نیست که ۳۰ ناشر بخواهد در نمایشگاه کتاب غرفه داشته باشد اما مکان کافی برای حضور آن‌ها وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام عبادی همچنین به قانون بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: همه مدیران باید همکاری کنند تا در بودجه سال آینده بودجه مناسبی برای استان در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی باید از دستگاه‌های بالا دستی متقاضی اعتبارات مناسب برای پروژه‌ها به خصوص اعتباراتی که در سفر هیئت دولت و دکتر نوبخت به استان تصویب شده، باشند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع مشکل زمین‌های موسوم به موسوی در بیرجند، بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده در این زمینه مشکل این زمین بعد از ۳۰ سال به سرانجام رسید و امروز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

حجت الاسلام عبادی، موسسه میزان را یکی دیگر از مشکلات استان عنوان کرد و افزود: این موضوع یکی از مشکلات بزرگی بود که استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی را درگیر کرده بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سپرده گذاران این موسسه تمام سرمایه خود را در این موسسه سرمایه گذاری کرده بودند و نمی‌توانستند آن را برداشت کنند، گفت: همین امر سبب شد که نمایندگان سه استان وزیر اقتصاد را استیضاح کرده که با پیگیری‌های انجام شده بالاخره مشکل مردم حل شد.

نخستین سند زمین‌های موسوی صادر شد

سرپرست سابق فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در طول پنج ماه خدمت خود اظهار کرد: در این مدت کارهای کار‌شناسی و توزیع اعتبارات تملک و دارایی شهرستان برای ۱۶۵ پروژه به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان انجام شد.

علی جزندری از توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ برای ۵۱ پروژه خبر داد و گفت: این اعتبارات به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که بین پروژه‌های مذکور توزیع شد.

وی همچنین به افتتاح ۱۲۴ پروژه طی هفته دولت در شهرستان بیرجند اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

سرپرست سابق فرمانداری بیرجند اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این مدت پیگیری حل مشکلات زمین‌های موسوم به موسوی بود که حدود یک هزار نفر را درگیر کرده بود.

جزندری ادامه داد: مشکل این زمین بعد از ۳۰ سال به سرانجام رسید و طی چند روز گذشته نخستین سند آن تحویل داده شد.

وی عنوان داشت: با اقدامات شورای تامین شهرستان در این مدت پنج ماه هیچ گونه حادثه سوء امنیتی، اجتماعی و سیاسی در بیرجند رخ نداده است.