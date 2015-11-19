گسترش ورزش های بومی در شیراز مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکفطرت ظهر پنج شنبه در هفدهمین نشست مدیران تربیت بدنی شهرداری های کلانشهرهای کشور گفت: باید به گسترش ورزش های بومی که بیشتر دارای جنبه های اجتماعی هستند توجه شود و ورزش همگانی در شهرهای مختلف می تواند همان ورزش بومی قدیمی محلات آن ها باشد.

وی افزود: محله محوری و توجه ورزش های بومی محلات باید مدنظر قرار بگیرد.

شهردار شیراز با بیان اینکه باید در شهرها تولید ثروت و ارتقا فرهنگ شهروندی انجام شود، اظهار داشت: اگر شهرهای علمی و زیبا بسازیم می توانیم نسل آینده را در بحث درآمد و اشتغال پایدار تضمین کنیم که انجام این کار با مدیرانی باهوش و دارای شرایط جسمانی سالم امکان پذیر است.

پاکفطرت بیان کرد: مدیریت تربیت بدنی شهرداری ها باید برنامه ریزی ورزشی را برای کارکنان مجموعه خود داشته باشند چرا که سلامت کارمندان باعث شادابی مردم و در نتیجه بالا رفتن رضایتمندی و کمتر شدن هزینه ها می شود و شهر می تواند پیشرفت سریع ترین داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر مردم با ما هماهنگ نباشند باید برای اداره شهرها هزینه های هنگفتی کرد.

شهردار شیراز تاکید کرد: توجه به سلامت شهروندان فقط مختص تمرکز بر ورزش های همگانی نیست بلکه باید انواع ورزش ها مدنظر قرار بگیرند به ویژه باید به ورزش بانوان که باید نسل آینده جامعه را به دنیا آورند تاکید شود.

پاکفطرت گفت: با توجه به بودجه محدود ورزش و جوانان نباید انتظار زیادی از این مجموعه در زمینه ورزشی داشت و شهرداری ها خود باید فعالیت های مناسب را انجام دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز نیز در این جلسه بیان کرد: متاسفانه روی شادی های حلال کمتر کار شده و البته شادی حلال فقط مربوط به موسیقی نیست.

احمد همتی بیان کرد: اگر در جامعه بررسی انجام شود خواهیم دید که کمترین جرایم در قشر ورزشکاران است چرا که برخی ورزش ها خود به خود روحیه جوانمردی را در افراد ایجاد می کنند.

وی گفت: افزایش سرانه اماکن ورزشی یکی از ضرورت هاست و باید به سمت فراهم کردن بستر ورزش پیش رفت.