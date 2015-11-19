به گزارش خبرنگار مهر، فرهادی کاظمی ظهر پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تیمش با تراکتورسازی تبریز به مصدوم های تیمش اشاره کرد و گفت: چهار مصدوم داریم، رضا شربتی، امید سینگ، رضا عنایتی و علیرضا نقی زاده مصدوم هستند که امیدوارم نقی زاده به بازی فردا برسد.

وی با اشاره به اینکه فردا بازی جذاب و تماشاگر پسندی می بینیم، افزود: جلوی بازی زیبای تراکتورسازی را نمی گیرم و به طور حتما بازی با کیفیت خوبی برگزار می شود تا تماشاگران پرشور تبریزی با دیدن این بازی لذت ببزند.

کاظمی درخصوص هواداران تراکتورسازی نیز گفت: با تشویق هواداران تراکتور سر شوق می آیم و وقتی در برنامه نود این تشویق ها را نشان می دهند انرژی می گیرم و لذت می بزم.

سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد با تاکید بر اینکه در بازی های این هفته می بینید که بعد از سه هفته دوری از رقابت ها تیم ها بالانس نیستند، ادامه داد: ارجحیت با تیم ملی است ولی این تعطیلات زیاد هم خوب نیست و باعث مصدومیت بچه ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه تراکتورسازی یک تیم مردمی و بزرگ است، گفت: تراکتورسازی یکی از بهترین تیم های ایران است و رده فعلی آنها رده اصلی شان نیست درحالیکه نباید فراموش کنیم که در جام حذفی نیز تراکتورسازی به خوبی بالا میاید و می تواند به راحتی قهرمان شود.

کاظمی سپس در خصوص تیم خود نیز گفت: سیاه جامگان تیمی جوان است که هنوز از لحاظ تاکتیکی و شخصیت تیمی به حد مطلوب نرسیده ایم که بازی به بازی بهتر می شویم و در نیم فصل دوم هم جزو شش خواهیم بود ولی اطمینان دارم امسال در نهایت بتوانیم با رتبه تک رقمی در جدول لیگ برتر را به پایان برسانیم.

دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه ‌جامگان مشهد ساعت ۱۵:۱۵ روز جمعه از چهارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار می ‌شود.

هم اکنون تیم تراکتورسازی از ۱۱ بازی قبلی خود ۱۴ امتیاز گرفته و در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفته و شاگردان فرهاد کاظمی در تیم سیاه جامگان نیز با همین تعداد بازی و هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول ۱۶ تیمی لیگ برتر قرار دارند.