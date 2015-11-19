ذائقه نسل جدید نیاز به تغییر دارد/روانشناسی تربیتی نیازمند تقویت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش در همایش ستاد همکاری‌های آموزش‌وپرورش و حوزه‌های علمیه که در مشهد برگزار شد اظهار داشت: ذائقه نسل جدید دانش آموزان ما باید عوض شود و برای این موضوع باید وارد مرحله عملیاتی شویم، ضمن این‌که در تولید محتوای الکترونیک و حضور در فضاهای مجازی باید تلاش بیشتری را انجام دهیم.

وی افزود: در سال گذشته در همین نشست اعلام کردم در بخش حجاب و عفاف کتاب‌هایی را که درک مشخصی برای دانش آموزان دارد اعلام کنید تا بتوانیم در این حوزه محتوای مذهبی را به دانش آموزان بیان کنیم.

وی گفت: روحانیانی که در بخش تعامل با آموزش‌وپرورش فعال هستند باید علاوه بر ویژگی‌های دینی در موضوع روانشناسی تربیتی بیشتر تلاش کنند زیرا اعتقاددارم در این موضوع ضعف داریم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: لزوم تعامل و همراهی بیش‌از گذشته حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش گفت آموزش‌وپرورش انتظاراتی را از حوزه علمیه دارد که امیدواریم این انتظارات با تعامل دو طرف برطرف گردد.

خوشبختانه در طول این مدت نگاه مثبت رهبر معظم انقلاب به قشر جوان، باعث شده است که تمام جوانان و نوجوان به خودباوری برسند و در سایه این نگاه توانسته‌اند به درک عظیمی از فعالیت خود دست پیدا کنند.

وی اضافه کرد: باید این موضوع را بپذیریم که جوانان و نوجوانان برخی از موضوعات را بهتر درک کرده و نقش پررنگی در جامعه خواهند داشت.

معاون پرورشی وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد:تا زمانی که نتوانیم به دانش آموزان محتوا و برنامه‌های دینی را بفهمانیم هیچ‌گاه در این زمینه پیشرفت نخواهیم کرد.

کتاب لحظه‌های روحانی رونمایی شد

گفتنی است در ادامه این مراسم کتاب لحظه‌های روحانی با حضور دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در حاشیه برپایی همایش مدیران ستاد همکاری آموزش‌وپرورش و حوزه‌های علمیه در مشهد مقدس رونمایی شد.

کتاب لحظه‌های روحانی به همت اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی تهیه و تدوین‌شده ویژه امامان جماعات مدارس ابتدایی آموزش‌وپرورش است که توسط فرهیخته قلی زاده تدوین‌شده است .

تألیف این کتاب بر اساس مصوبات کمیته همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش خراسان رضوی و تلاش کارگروه‌های تخصصی طی چند جلسه صورت پذیرفته است .