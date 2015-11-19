استاندارگیلان بر توسعه همکاری با باکو در حوزه حمل و نقل تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در دیدار با وزیر راه و ترابری جمهوی آذربایجان بر توسعه همکاری های دو طرف در زمینه راه و حمل و نقل تاکید و اظهار کرد: گیلان تنها استان دارای مرز آبی و خشکی با جمهوری آذربایجان است که با وجود قابلیت‌ ها در بخش خطوط دریایی و زمینی، حجم همکاری‌های گیلان و آذربایجان می‌تواند بیش از پیش افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عزم روسای جمهوری دو کشور بر اتصال راه آهن ایران و آذربایجان منجر به افزایش تبادلات اقتصادی و گسترش روابط می‌شود، گفت: در کنار اتصال راه آهن آذربایجان به آستارای گیلان، دولت نیر مصمم به تکمیل راه آهن رشت به آستارا است و در سفر دکتر روحانی به استان گیلان بر این مسئله تأکید شده است.

نجفی با اشاره به ملاقات روسای کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور در آستارای ایران بیان کرد: اجرای توافقات انجام شده در نشست مشترک کمیسیون ایران و آذربایجان که به زودی در تهران برگزار می شود، مورد پیگیری قرار می گیرد.

استاندار گیلان همچنین ارتقای وضعیت جاده آستارای ایران به لنکران و بیله سوار جمهوری آذربایجان را با توجه به حجم بالای تردد خودروها از مرز آستارا خواستار شد و گفت: برقراری خطوط اتوبوس‌رانی رشت- باکو برای رونق فعالیت‌های گردشگری ضروری است.

وی به بهره‌مندی گیلان از منطقه‌ آزاد تجاری و صنعتی و امکانات مناسب بندری اشاره کرد و افزود : روابط دریایی گیلان و آذربایجان به مراتب ظرفیت‌های بیشتری دارد.

وزیر راه و ترابری جمهوری آذربایجان نیر در این دیدار، همکاری های دو کشور را در زمینه های حمل و نقل جاده ای و راه آهن خوب توصیف کرد و گفت: در این زمینه سندهای مختلفی به امضاء رسیده است و در بخش خط کشتیرانی نیز می‌توانیم همکاری‌ها را افزایش دهیم.

ضیاء محمد اُف افزود: تکمیل راه آهن آستارا در جمهوری آذربایجان را به جد پیگیری می کنیم.

وی گفت: جاده چهار بانده آستارا تا بیله سوار آذربایجان در دو سال آینده تکمیل خواهد شد که ۸۰ کیلومتر از مسیر سال آینده آماده می‌شود.

همچنین استاندار گیلان صبح پنج شنبه در دیدار با کمال الدین حیدراُف وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان در خصوص اجرای توافقات انجام شده در سفر به باکو از جمله سرمایه گذاری بخش خصوصی جمهوری آذربایجان برای ساخت هتل در منطقه‌ آزاد انزلی بحث و تبادل نظر کرد.