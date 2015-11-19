حضور مکانی در جمع سرخپوشان/ باقری و قنبرپور غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۱ در ورزشگاه درفشی‌فر با حضور بازیکنان و مربیان تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شد که گزارش این تمرین را در زیر می‌خوانید.

* سوشا مکانی دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس که همراه با سایر ملی پوشان امروز صبح پس از سفر به گوام به تهران رسیدند، در تمرین صبح حاضر شد. این درحالی است که سه ملی‌پوش دیگر تیم پرسپولیس قرار است امروز و از ساعت ۱۶ در ورزشگاه درفشی‌فر حضور پیدا کنند و به ریکاوری بپردازند.

* بازیکنان تیم پرسپولیس پس از دیدن سوشا برخورد گرمی با او داشتند و تولد دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس را به وی تبریک گفتند.

* بازیکنان پرسپولیس امروز در تمرین نشاط خاصی داشتند به طوری که پیش از آغاز تمرین در رختکن عکس‌های زیادی با یکدیگر گرفتند. آنها ابتدا در سالن بدنسازی ورزشگاه درفشی‌فر به انجام تمرینات کششی و نرمشی پرداختند و بدن‌های خود را گرم کردند.

* سوشا مکانی پس از حضور در درفشی‌فر دقایقی دور زمین به صورت اختصاصی دوید و سپس به سایر بازیکنان در تمرینات گروهی اضافه شد.

* بازیکنان ابتدا با کار با توپ تمرینات خود را آغاز کردند و سپس حدود ۱۰ دقیقه به گرم کردن با توپ پرداختند.

* نفرات تیم پرسپولیس امروز تمریناتی را با ۴ دروازه به صورت دو دروازه بزرگ و دو دروازه کوچک انجام دادند.

* سه دروازه‌بان پرسپولیس امروز زیر نظر ایگور پانادیچ مربی دروازه‌بانان پرسپولیس تمرینات خود را انجام دادند.

* مصطفی قنبرپور و کریم باقری دو مربی ایرانی پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حضور نداشتند.

* بازیکنان در ادامه تمرین به دو گروه قسمت شده و مهاجمان زیر نظر برانکو تمرین می‌کردند و مدافعان هم زیر نظر پانادیچ کارهای دفاعی را مرور کردند.

* انجام تمرینات تاکتیکی برانکو از دیگر نکات تمرینی امروز سرخپوشان بود.

* فوتبال درون تیمی بخش دیگری از تمرین امروز بود که در این بخش سوشا مکانی حضور نداشت و به استراحت پرداخت.

* در پایان سرخپوشان به مدت ۱۰ دقیقه دویدن پرداختند.