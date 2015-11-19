پرونده مرگ مغزی یک ساله مختومه شود/ ضرورت اختصاص بیش از یک دیه

به گزارش خبرنگار مهر در نشست های تخصصی پنجمین همایش طب و قضا حجت الاسلام دکتر واشیان با تأکید بر لزوم تدوین سند جامع تعیین ارش و دیه اعضا گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های پزشکی قانونی و قضات موضوع تعیین ارش و دیه اعضا است لازم است سندی جامع در این خصوص تدوین شود. تدوین سند جامع بر اساس نیازهای موجود است که به صدور رأی یکسان در این خصوص کمک می کند چرا که نباید در مورد تعیین ارش و دیه به شکل جزیره ای عمل کرد.

واشیان با اشاره به ضرورت ارائه تعریف مشخص از عضو، مراحل طراحی سند جامع را موضوع شناسایی اعضا، استخراج و تبیین ادله فقهی و فقاهتی، تولید، تبیین و ابهام زدایی قوانین موضوعه و طراحی نقشه یا جدول جامع میزان ارش و دیه اعضا عنوان کرد.

تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری

در ادامه این نشست دکتر هادی رستمی با ارائه مقاله ای در خصوص مسئولیت کیفری و مستی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری را در دو دسته آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم کرد و گفت براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که فرد عاقل بالغ و مختار باشد بنابر این اگر مستی تعمدی نباشد و موجب زوال اختیار شود در جرایم عمدی مانع مسئولیت و یا تخفیف آن می شود.

وی تصریح کرد این موضوع در جرایم غیرعمد هیچ تاثیری ندارد و حتی ممکن است تشدید مجازات را به همراه داشته باشد.

بررسی تسری قاعده کل ماکان بر اعضای داخلی

دکتر حسن رضوانی دهاقانی سخران بعدی نشست بود و به موضوع بررسی فقهی و حقوقی تسری قاعده کل ماکان بر اعضای داخلی اشاره کرد و گفت: احادیثی در مورد دیه اعضای زوج و فرد در بدن وجود دارد که قانونی ۵۶۳ مجازات اسلامی نیز بر همین اساس تدوین شده. مطابق این ماده زوال اعضای زوج (هر دو) آتی یک دیه کامل، یکی از اعضای زوج نصف دیه و یک عضو کامل یک دیه کامل به همراه دارد.

وی افزود: به نظر می رسد احادیث تاریخی در خصوص دیه اعضا تنها به اعضای ظاهری توجه داشته در حالی که باید در تسری این قاعده به اعضای داخلی دقت بیشتری صورت گیرد.

پرونده زندگی نباتی بعد از یک سال بسته شود

دکتر رضا حاج منوچهری در این نشست مقاله ای به عنوان وضعیت نباتی و زوال عقل و از بین رفتن منافع ناشی از آن ارائه کرد و گفت: در زندگی نباتی فرد هیچ درکی از پیرامون خود نداشته و توان پاسخگویی به محرک های بیرونی را هم ندارد. در این موارد پیشنهاد می شود که پرونده فرد بعد از یک سال بسته شود، ضمن آنکه باید دو متخصص مغز و اعصاب در دو فاصله مشخص زمانی او را مورد معاینه قرار داده باشد.

وی اظهار داشت: از آنجا که وضعیت آسیب در این موارد بسیار گسترده است پیشنهاد می شود بیش از یک دیه برای فرد دچار زندگی نباتی اختصاص داده شود.