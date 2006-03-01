رايزني درباره حل موضوع هسته اي ايران / تحكيم رابطه برلين - واشنگتن از شاخص هاي دولت 100 روزه مركل است

" آنجلا مركل" نخستين زن صدراعظم تاريخ آلمان پس از يك دوره فراز ونشيب سياسي درتاريخ 22 نوامبر (1 آذر) با كسب راي اعتماد نمايندگان پارلمان اين كشور توانست كرسي صدارت اعظمي را از آن خود كند .

سياست داخلي مركل :

دولت مركل درسايه پاره اي توافقات روي كار آمد كه بدين شرح اعلام شدند:سران دو حزب دمكرات مسيحي و سوسيال دمكرات آلمان كه مسئوليت تشكيل دولت ائتلافي در آلمان را بر عهده دارند، در توافقنامه خود براي تشكيل دولت آتي اين كشور درزمينه سياست داخلي بر سرموضوعاتي مانند افزايش ماليات برارزش افزوده از 16 درصد فعلي به 19 درصد،افزايش بيمه بازنشستگي به حدود 20 درصد افزايش سن بازنشستگي از 65 به 67 سال و نيز كاهش حدود 2 درصدي هزينه‌هاي جانبي كارفرمايان به توافق رسيدند.

از ديگر توافقات حاصله مي توان به اين موارد اشاره كرد: دولت آتي آلمان در 4 سال آينده 25 ميليارد يورو در بخش‌هاي خانواده، ترافيك،حمايت از شركتهاي متوسط، تحقيقات و آموزش سرمايه‌گذاري استفاده خواهد كرد كه احتمالا هزينه اين مبلغ از محل فروش ذخاير طلاي‌ اين كشور صورت خواهد گرفت.

مهمترين بحث نشستهاي ويژه ائتلافي در زمينه تداوم فعاليتهاي نيروگاههاي اتمي آلمان بود كه توافق لازم دراين باره به بعد از تشكيل دولت ائتلافي موكول شده است.

پس از انتخاب "مركل" نوبت به معرفي اعضاي كابينه مي رسيد. صدراعظم جديد آلمان در تاريخ 18 اكتبر ليست افراد دولت خود را اعلام كرد .

صدراعظم آلمان شعاردولت ائتلافي اين كشور را بر مبناي مسئوليت مشترك خواند و تصريح كرد: برگزيدن اين شعار با وظايف دولت آينده اين كشور به منظور تحقق اهداف از پيش تعيين شده هماهنگي كامل دارد .

مركل همچنين خطاب به مردم آلمان گفت: آلمان درحال حاضر در شرايط خاصي بسر مي‌برد ، اما ما بايد تلاش كنيم از موقعيتهاي مناسب پيش آمده نهايت استفاده را ببريم .

خلاصه اينكه دولت آنجلا مركل در دوره 100 روزه قدرت خود هنوز نتوانسته مشكلاتي از جمله افزايش نرخ بيكاري و تورم را برطرف كند .

بايد در انتظار سياستهاي آتي وي در حوزه اقتصادي بود .

نگرش دولت مركل در بخش سياست خارجي را مي توان به مواردي مانند ايران،عراق،اروپا، آمريكا وخاورميانه اختصاص داد .

ايران :

مركل درنخستين سخنراني خود درپارلمان آلمان ( بوندستاگ ) درباره برنامه هسته اي ايران،گفت:من تنها مي توانم به ايران هشدار بدهم كه با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين الملل همكاري كند.

صدراعظم آلمان پس از پيروزي نشان داد كه در سفرهاي پي در پي خود به مناطق مختلف در صدد حل موضوع هسته اي ايران است .

وي در ديدار و گفتگوهاي جداگانه خود با "جرج بوش"،"ژاك شيراك" روساي جمهور آمريكا و فرانسه،"توني بلر" نخست وزير انگليس بر لزوم حل موضوع هسته اي ايران از شيوه هاي ديپلماتيك تاكيد كرد .

" مركل " تداوم گفتگوهاي ديپلماتيك هسته اي اروپا با ايران را موثر و ضروري خواند .

عراق :

صدراعظم آلمان درسخناني درباره اوضاع عراق اظهار داشت: استراتژي دولت ائتلافي آلمان در برابر مسئله عراق تغييري نخواهد كرد .

وي همچنان بر عدم اعزام نظاميان اين كشور به عراق تاكيد و خاطر نشان كرد : آلمان همچنان بر مشاركت خود در بازسازي عراق پايبند است .

اروپا :

" سيلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا، "سرگئي لاوروف" وزير امورخارجه روسيه،"خوزه لوئيز رودريگرز"نخست وزير اسپانيا ، " جان - كلود يونكر " نخست وزير لوكزامبورگ ، " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش ، " نيكلاس ساركوزي " وزير كشور فرانسه در پيامهاي جداگانه اي صدارت اعظمي مركل را به وي تبريك گفته و بر گسترش روابط دوجانبه خود با آلمان تاكيد كردند .

ميانجيگري نخستين صدراعظم زن آلمان با رهبران انگليس و فرانسه بر سر تصويب بودجه اتحاديه اروپا براي سالهاي 2007 تا 2013 ميلادي نيز توانست گره از مشكل اعضاي اين اتحاديه باز كند . اين امر يكي از نقاط قوت دولت مركل است .

رسانه هاي گروهي آلمان دراين زمينه نوشتند:اتحاديه اروپا سالها رهبري همانند " مركل " به خود نديده بود كه بتواند با چند ديدار و گفتگوي حاشيه اي به تمامي بحث و اختلاف نظرهاي موجود درباره بودجه اين اتحاديه پايان داده كه در نهايت همسويي تمامي اعضا را در پي داشته باشد .

اكنون زمزمه هايي به گوش مي رسد كه مركل در نظر دارد درباره تصويب و اجراي قانون اساسي واحد در ميان اعضاي اتحاديه اروپا وساطت كند.

آمريكا :

پروازهوايپماهاي سيا(سازمان جاسوسي آمريكا) بر فراز كشورهاي اروپايي و آلمان از جمله مسائلي بود كه دولت مركل نيز با آن دست و پنجه نرم كرد . صدراعظم آلمان درباره پرواز مخفيانه هواپيماهاي سيا بر فراز اين كشوراظهار داشت: وزير امور خارجه تا روشن شدن اين مسئله به فعاليتهاي تحقيقاتي خود درباره فعاليتهاي سيا ادامه خواهد داد .

"مركل" در نخستين ديدار خود با "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در واشنگتن ازعلاقه مندي دولت خود بر بهبود، تحكيم و تقويت مناسبات با اين كشور خبر داد .

خاورميانه :

"مركل" با سفر به مناطق اشغالي با " ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و همچنين برخي از مقامات اسرائيل ديدار و گفتگو كرد.

صدراعظم آلمان از جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) خواست ضمن كنار گذاشتن خشونت ازموضع خود براي نابودي اسرائيل دست بكشد.

وي همچنين در سخناني تصريح كرد:همانطوري كه قبلا اعلام كردم اتحاديه اروپا نمي تواند از تشكيلات خودگردان فلسطيني حمايت كند كه موجوديت اسرائيل را به رسميت نمي شناسد و اعمال خشونت آميز را كنار نمي گذارد و به روند صلح پايبند نيست .

سخن آخر :

اكنون به نظر مي رسد كه نخستين صدراعظم آلمان كارنامه نسبتاً قابل قبولي از دوره 100 روزه قدرت خود ارائه داده است . بي شك صدراعظم آلمان تدابير خاصي براي زمان تقريباً طولاني دولت خود انديشيده است، به طور قطع دولت جديد آلمان مسئوليتي سنگين تر از دولتهاي گذشته اين كشور بر عهده دارد ، زيرا حزب ائتلافي با سوسيال دمكراتها توانسته پس از 39 سال با ارائه برخي رويكردهاي جديد و بهره جستن از ضعفهاي دولت گذشته در نهايت صدراعظمي از خود را بر اين مسند بنشاند.