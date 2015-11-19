صندوق های ضمانت صادرات کشور باید تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان زنجان افزود: در شرایط دشوار سال های اخیر کشور شرکت های بازرگانی چراغ صادرات را روشن گذاشته و با تحمل تمام سختی ها نسبت به توسعه اقتصاد کشور فعالیت کردند.

وی ادامه داد: در شرایط پسا تحریم امکان ریسک تجارت خارجی کمتر می‌شود لذا در این شرایط جدید برخی اقدامات مانند تغییر مقررات متناسب با شرایط انجام شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه شرکت های فعال در صادرات کم داریم گفت: برای افزایش صادرات نیازمند وجود رقابت بین صادرکنندگان هستیم و در این میان باید به بحث حمایت از صادرکنندگان تمهیدات لازم پیش بینی شود.

انصاری بر تقویت صندوق های حمایت از صادرات کشور تاکید کرد و گفت: صندوق های متعددی در کشور وجود دارد که با تقویت این صندوق ها تجارت خارجی هم ارتقاء پیدا می کند.

وی به هدفگذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ اشاره کردو گفت: تحقق این مهم نیازمند برنامه ریزی است و در حال حاضر حدود یک سوم معادل ۶۴ میلیارد دلار این هدفگذاری محقق شده است.

استاندار زنجان افزود: برای رسیدن به هدف گذاری پیش بینی شده باید مدیریت و راهکارهای اقتصادی لازم در دستور کار قرار گیرد.

انصاری افزود: دولت باید فضا سازی و زیر ساخت لازم را بری توسعه تجارت خارجی را برای تجاز فراهم کند و توسعه تجارت خارجی منوط به انجام اقدامات از سوی دولت و بخش خصوصی است.