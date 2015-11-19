به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنجشنبه در اجتماع بزرگ کارگران در گچسازان اظهار داشت: در صنعت نفت تعدد قراردادهای کارگری و نبود یک نظام هماهنگ پرداخت حقوق این قشر، نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: برای تسریع در اصلاح این قوانین هر چه سریع‌تر نشستی را با مسئولان وزارت نفت به محوریت نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی انجام خواهیم داد.

ربیعی تصریح کرد: مزد کارگران در سال ۹۴ بر اساس تورم محاسبه شده و برای نخستین بار افزایش حقوق با تورم یکسان بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: علاوه بر طرح یکسان‌سازی حقوق کارگران، در نظر داریم خدمات رفاهی را در قالب ایجاد خدمات درمانی، ورزشی و رفاهی افزایش دهیم.

ربیعی ادامه داد: در راستای افزایش خدمات رفاهی کارگران فاز اول سالن چند منظوره ویژه کارگران در گچساران تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.