بزرگترین نمایشگر OLED جهان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت الجی الکترونیکس، دو عدد از بزرگترین نمایشگرهای OLED جهان را در فرودگاه بینالمللی اینچئون کره جنوبی رونمایی کرد. این شرکت برای طراحی دیوارهای نمایشگری عظیم که ترمینال اصلی این فرودگاه را زینت دادهاند همکاری نزدیکی با شرکت فرانسوی طراحی Wilmotte & Associés داشته است.
هر نمایشگر از ۱۴۰ پنل OLED منحنی ۵۵ اینچ تشکیل شده است که در نتیجه نمایشگر ۱۳ متر ارتفاع و ۸ متر عرض دارد. این اندازه معادل سطح سه کانتینر بزرگ است. این دو نمایشگر بسیاری از قابلیتهای فناوری OLED را ارائه میدهند.
همچنین به دلیل اینکه در نمایشگرهای OLED هر پیکسل به طور مستقل روشن میشود، دیگر نیازی به LED بک لایت نیست. بنابراین این نمایشگرها بسیار سبک و با کمترین حائلها از سقف آویزان شدهاند.
پارک وان سو، رئیس و مدیرعامل فرودگاه بینالمللی اینچئون میگوید: «این نمایشگرهای OLED به خوبی مکمل فناوری پیشرفتهای هستند که فرودگاه ما به آن شهره است. ما همواره برای نشان دادن فناوریهای مدرنی که در کره تولید میشوند به میلیونها مسافر مشتاقیم. OLED در بین این فناوریها ممتاز است.»
رو سیونگ، نائب رئیس و مدیر بخش B۲B الجی نیز معتقد است: «اگرچه بزرگترین نمایشگر OLED مطمئناً مسئلهایست که ما بدان افتخار میکنیم، اما آنچه ما را بیشتر هیجان زده کرده است یافتن فرصت معرفی جادوی OLED به مسافران سراسر جهان است. مزایای فناوری OLED تنها باید دیده شود، و نمیتوان با هیچ کلمهای آن را بیان کرد.»
نظر شما