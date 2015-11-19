بزرگترین بوستان درون شهری قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون استاندار، مسعود نصرتی شهردار، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و مردم منطقه جنوب شهر قزوین، بوستان ملاخلیلا، بزرگترین بوستان درون شهری در زمینی به مساحت هفت هکتار در محدوده دوراهی همدان به زنجان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی گشایش یافت.

این بوستان با هدف توسعه فضای سبز و افزایش سرانه پارکی در جنوب شهر قزوین احداث شده و با داشتن ویژگی های شاخص مانند حفظ و احیاء درختان کهنسال و تنومند، به کارگیری مصالح بومی و طبیعی و خلاقیت در معماری سنتی احداث شده و دارای کاربردهای متنوع آموزشی، فرهنگی، تفریحی و گردشگری است.

ساختمان هفت درب، کوچه باغ، پارکینگ به ظرفیت ۱۰۰ دستگاه، چاهخانه، جایگاه نگهداری پرندگان، ساختمان چهل پنجره، مکان های نشیمن، برکه، زمین بازی کودکان، باغ رز، نمازخانه، ساختمان اداری، نگهبانی و دو ورودی اصلی، کبوترخانه، آلاچیق و فضاهای باغی و فرخبخش از دیگر بخش های این بوستان زیباست.

بوستان هفت هکتاری ملاعلیا دارای سیستم آبیاری قطره ای مجهز به سیستم فیلتراسیون است که با احداث ۱۵ حلقه چاه جذبی و مخزن ذخیره آب به حجم ۱۳۵۰ مترمکعب زمینه تامین آب مورد نیاز در شرایط کم آبی به نحو مطلوبی را فراهم کرده است.

در این بوستان ۵۵۰ اصله درخت کهنسال گردو، نارون، زردآلو و پسته وجود دارد و ضمن حفظ وضع موجود باغستان کنونی نسبت به صیانت از این میراث ارزشمند فراهم شده است.

بوستان بزرگ ملاخلیلا با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط شهرداری قزوین در مدت شش ماه ساخته شده و با احداث آن زمینه دسترسی مسافران و نیز اهالی جنوب شهر قزوین به پارکی فرحبخش در این منطقه فراهم شده است.