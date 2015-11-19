لوزانو و سیچلو زوج موفقی هستند/ والیبال شایسته المپیکی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صالحیه در باره انتخاب لوزانو به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در ماموریت دبیرکل فدراسیون و سرپرست تیم ملی والیبال به لهستان با دو گزینه مطرح جهان مذاکراتی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران شد. در زمان مذاکرات دو گزینه شرایط یکسانی برای هدایت تیم ملی داشتند که باید بین آنها یکی را انتخاب می‌کردیم.

وی با بیان اینکه این دو مربی از نظر توانایی در یک سطح هستند، افزود: شرایط دو مربی از نظر فنی نیز در یک سطح است اما من با انتخاب لوزانو موافق بودم زیرا شرایط اختصاصی این مربی مناسب‌تر بود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون و مربی پیشین تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: حضور در ایران برای برگزاری اردوهای آماده سازی نخستین دلیل شرایط بهتر لوزانو نسبت به آنستازی است زیرا این مربی حداقل ۱۵ روز زودتر به ایران خواهد آمد. این مدت یک سوم زمان آماده سازی تیم ایران بعد پایان لیگ برتر است.

صالحیه با اشاره به اینکه سیچلو و لوزانو هر دو آرژانتینی هستند، تاکید کرد: ملیت مشترک می‌تواند عاملی برای همکاری راحت‌تر دو مربی و سرمربی تیم ملی باشد که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. در ضمن سیچلو در مدت برگزاری لیگ برتر به ایران خواهد آمد تا از نزدیک با عملکرد بازیکنان آشنا شوند و انتخاب دقیق‌تری در ملی پوشان داشته باشیم. آنها زوج موفقی خواهد بود.

وی در ادامه به نشست‌های کارشناسی و آسیب شناسی عملکرد تیم ملی والیبال در سال ۹۴ اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه کواچ در مدت حضور در ایران نتوانست از نظر رهبری و کوچینگ همانند ولاسکو عمل کند و والیبال ایران با افت روبرو شد. این مشکل در جام واگنر و جام جهانی کاملا قابل لمس بود. به نظر من لوزانو این توانایی را دارد که با همکاری سیچلو حتی بهتر از ولاسکو برای والیبال ایران عمل کند.

مربی پیشین تیم ملی والیبال کشورمان با ابراز امیدواری برای موفقیت ایران در بازی‌های انتخابی المپیک سال آینده در کشور ژاپن گفت: حضور در بازی‌های المپیک برای والیبال ایران یک آرزوست و به رغم اینکه در چند سال گذشته از نظر فنی توانایی حضور در این رقابتها را داشتیم، اما با بداقبالی تا کنون سهمیه کسب نکردیم. حالا دیگر باید المپیکی شویم زیرا تیم ملی ایران شایستگی آن را دارد. من فکر می‌کنم اگر راهی برزیل شویم، حضور شایسته‌ای نیز در المپیک خواهیم داشت.