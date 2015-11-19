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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری زنجان:

ارتقای فرهنگ ترافیک کاهش تصادفات را به دنبال دارد

ارتقای فرهنگ ترافیک کاهش تصادفات را به دنبال دارد

زنجان- معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری زنجان گفت: ارتقای فرهنگ ترافیک کاهش تصادفات را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه شاد دل ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از رانندگان  قانون مدار در استان زنجان افزود: امروز توجه به ارتقای فرهنگ ترافیک کاهش تصادفات را به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: ارتقای فرهنگ ترافیک یک مسئولیت اجتماعی است و تحقق این مهم هم نیاز مند برنامه ریزی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه توجه به فراهم کردن زیر ساختها در بحث روند کاهشی تصادفات تاثیر بسزایی دارد گفت: نصب سرعت گیرها نوعی کنترل سرعت برای رانندگان است.

شاد دل تاکید کرد: توجه به کاهش تصادفات تبعات خاص خود را دارد و امروزه وقوع تصادفات باعث مشکلات اجتماعی و خانوادگی شده و این خود به تبع آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.

وی افزود: از دست دادن سرپرست خانواده نه تنها بار روانی به خانواده تحمیل می کند بلکه برای جامعه هم اثراث منفی را ایجاد می کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری زنجان تصریح کرد: امروز باید دستگاههای ذیربط نسبت به آموزش  رانندگات تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

شاددل افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان نوعی سرمایه گذاری است و این خود عامل مهم در کاهش تصادفات بوده و جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی را می گیرد.

کد مطلب 2972420

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