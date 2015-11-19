به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه مراسم نخستین سالگرد درگذشت غلامحسین مظلومی که عصر امروز در قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرا (س) برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خاطرات بسیاری از غلامحسین دارم که مربوط به گلزنی، اخلاق و رفتارش است.

وی یکی از این خاطرات را این‌گونه تعریف کرد: یکی از خاطراتی که هیچ وقت از یادم نمی‌رود قضیه چک‌ خوردنم از غلامحسین بود. او بازیکن تیم ملی بود و در یکی از این سفرها کفشی خارجی خریده بود، اما من آن را پوشیدم و در زمین‌های خاکی خرابش کردم، در آن زمان هم چنین کفش‌هایی گیر نمی‌آمد، به همین دلیل او از من ناراحت شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: غلامحسین رقیبم بود و هر وقت مصدوم می‌شد، نام من را در لیست قرار نمی‌داد تا بازی نکنم. (مظلومی این جمله را با خنده گفت)

وی اضافه کرد: هنوز مرگ برادرم باورکردنی نیست، زیرا الگوی من بود و کمک کرد راهم را در فوتبال پیدا کنم، حتی بار اولی که به استقلال آمدم تجربیاتش را به من انتقال داد تا بتوانم در این تیم موفق شوم.

مظلومی با بیان اینکه امشب به اهواز می‌رود، اما در غیاب او برنامه‌های آماده‌سازی استقلال بدون مشکلی پیگیری می‌شود، افزود: بنده می‌خواستم برخی صحبت‌ها را فردا بیان کنم، اما امروز باید بگویم نه تنها ما و باشگاه استقلال، بلکه تمام باشگاه‌ها به برنامه‌ریزی تیم ملی و سازمان لیگ انتقاد داریم.

وی با تاکید بر اینکه به خسرو حیدری برای بازی با فولاد خوزستان استراحت داده است، تصریح کرد: تیم ملی صبح پنجشنبه و بعد از سفری ۳۶ ساعته به تهران می‌آید و به همین خاطر در شبِ یک بازی مهم، نفرات ملی‌پوش را به ما می‌دهند که این واقعا درست نیست.

سرمربی استقلال اضافه کرد: برای دیدار با یک تیم ضعیف ۲۰ روز اردو می‌گذارند، اما بعد از تعامل خوبی که باشگاه‌ها با تیم ملی دارند، حاضر نیستند به ما کمک کنند. آیا واقعا سازمان لیگ نمی‌تواند بازیها را به عقب بیندازد که نه تنها استقلال، بلکه دیگر تیم‌ها به خاطر داشتن بازیکن ملی‌پوش متضرر نشوند؟

وی با بیان اینکه بعد از پرواز ۳۶ ساعته چگونه می‌تواند از بازیکنان ملی‌پوشش در بازی فردا استفاده کند، تصریح کرد: ما همه نوع همکاری با تیم امید کردیم، مخلص آقای کاشانی هم هستیم؛ اما وقتی حرفی می‌زنند روی آن حرف بایستند.

مظلومی در مورد این اظهارنظر کی‌روش که گفته است برخی مربیان به خاطر بازی با تیم دسته سومی ۳ روز تیمشان را به اردو می‌برند، خاطرنشان کرد: جواب کارلوس کی‌روش را نمی‌‌دهم اما بهتر است آقای کی‌روش نام آن مربی را ببرد، زیرا در همه تیم‌های ایران عرف است که تنها شب بازی تیم به اردو می‌رود. ما حتی قبل از بازی‌های بزرگ هم تنها یک شب تیم را به اردو می‌بریم.

وی که از برنامه‌ریزی سازمان لیگ و مشکلات موجود بسیار ناراحت بود، ادامه داد: آقایان باید جوابگوی مشکلات امروز تیم استقلال و همه باشگاه‌های لیگ باشند. به عقیده من بهتر است مربیان لیگ با مسئولان سازمان لیگ جلسه‌ای بگذارند تا به این موضوع رسیدگی شود.

سرمربی استقلال در پایان گفت: ما امیدواریم تیم ملی قهرمان شده و یا به جام جهانی برود. همه همکاری را هم با تیم ملی و سازمان لیگ انجام می‌دهیم، اما اگر لیگ سه روز به عقب می‌افتاد، آسمان به زمین می‌آمد؟ امیدوارم صحبت‌های ما هم لحاظ شود و تنها حرف یک نفر در فوتبال تاثیرگذار نباشد.