برگزاري مسابقات كشتي باچوخه گراميداشت پهلوان وفادار

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد هيات كشتي با چوخه استان خراسان رضوي درنظردارد بمناسبت اولين سالگرد پهلوان احمد وفادار يك دوره مسابقات كشتي با چوخه با حضوركشتي گيران تراز اول استانهاي خراسان رضوي وشمالي مورخ 12/12/84 در محل سالن شهداي راه آهن مشهد برگزارنمايد.
لازم به ذكر است: به نفرات اول تا سوم جوايزي اعطا خواهد شد.
برگزاري مسابقات ليگ دسته دوم فوتسال درمشهد
هيات فوتبال استان خراسان رضوي ميزبان مسابقات ليگ دسته دوم فوتسال بانوان ازتاريخ 11اسفندماه وبمدت دو روز درمحل سالن شهيد بهشتي مشهد مي باشد. اين مسابقات با حضور 5 تيم از استانهاي گلستان، مازندران، خراسان رضوي، خراسان شمالي وسمنان برگزارمي شود كه ورود آنها به مشهد مورخ 10اسفندماه چهارشنبه مي باشد.
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