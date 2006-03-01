برگزاري مسابقات كشتي باچوخه گراميداشت پهلوان وفادار

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد هيات كشتي با چوخه استان خراسان رضوي درنظردارد بمناسبت اولين سالگرد پهلوان احمد وفادار يك دوره مسابقات كشتي با چوخه با حضوركشتي گيران تراز اول استانهاي خراسان رضوي وشمالي مورخ 12/12/84 در محل سالن شهداي راه آهن مشهد برگزارنمايد.

لازم به ذكر است: به نفرات اول تا سوم جوايزي اعطا خواهد شد.