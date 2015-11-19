آمادگی قوه قضائیه برای رفع ابهامات قانون مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان عصر پنجشنبه در پنجمین همایش سراسری طب و قضا گفت: در این همایش مقالات متعددی ارائه و در پی آن ابهامات قانونی مشخص شد و من اعلام آمادگی می کنم اگر گروهی این ابهامات را به طور دقیق استخراج و به همراه راه حل ها به ما ارائه کند حتما در اصلاح قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد.

وی افزود: تلاش می کنیم که در مجلس فعلی اصلاحیات قانون مجازات اسلامی را به تصویب برسانیم بنابراین از دست اندرکاران برگزاری همایش طب و قضا تقاضا می کنم در اسرع وقت ابهامات موجود را ارائه دهند تا بتوانیم هر چه سریعتر آنها را در قانون محقق کنیم.

خداییان با اشاره به اینکه برپایی همایش طب و قضا آثار بسیار مثبت و قابل توجهی در تعامل هر چه بیشتر قضات و پزشکان دارد، گفت: اگر قاضی و پزشک زبان یکدیگر را بفهمند مسایل و مشکلات موجود در پرونده ها بهتر و سریعتر مرتفع می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همایش طب و قضا به توسعه علم حقوق پزشکی و رفع ابهامات از قانون کمک می کند، ادامه داد: نتایج این همایش و خلاصه ای از مقالات آن در قالب کتاب منتشر می شود علاوه بر آن پیشنهاد می شود نتایج آن و نیز ابهامات موجود استخراج و در اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم نسخه ای از آن را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارایه کنیم.

وی افزود: نقش پزشکی قانونی در پرونده های قضایی و به نتیجه رسیدن آن بسیار قابل توجه است و در علم قضا نمی توان به علم پزشکی بی تفاوت بود و به نظر می رسد لازم است پزشکان قانونی در صحنه های مختلف در کنار دیگر اعضای قضایی حضور داشته باشند.

خداییان با اشاره به اینکه ارتباط پزشکان و قضات روز به روز نزدیکتر می شود، یادآور شد: جلسات علمی و حقوقی مشترک گام مهمی در توسعه علم حقوق پزشکی است و بهتر است در مجتمع های پزشکی افرادی که کار قضاوت را بر عهده دارند علاوه بر علم حقوق بر علم پزشکی نیز مطالعه کرده باشند.