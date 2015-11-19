زیرساخت های سرمایه گذاری در کهگیلویه فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی محمد بزرگواری ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه بیکاری در این حوزه به ۳۰ درصد رسیده است، افزود: این وضعیت نگران کننده است.

وی اظهار داشت: دولت باید نگاه ویژه ای به مناطق محروم داشته باشد.

بزرگواری تصریح کرد: نبود بیمارستان تامین اجتماعی با وجود جمعیت ۲۵۰ هزار نفری یکی از مشکلات این شهرستان ها است.

وی یادآور شد: پروژه مجتمع ورزشی کارگران مصوب سفر هیئت دولت سابق به این شهرستان است که هنوز دستور اجرای آن صادر نشده است.

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت دانشگاه های کشور گفت: متاسفانه دانشگاه ما فقط درحال تولید مدرک هستند و اصلا به فکر کارآفرینی نبوده و نیستد.