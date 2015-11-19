شهر قزوین با اجرای طرح های شاخص به پویایی و طراوت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح بوستان بزرگ هفت هکتاری ملاخلیلا در شهر قزوین اظهارداشت: وقتی در شرایط محدودیت های مالی یک دستگاه اجرایی طرحی را اجرا می کند نشان می دهد دغدغه خدمت دارد زیرا در این وضعیت تامین منابع مالی بسیار سخت و دشوار است.

وی اضافه کرد: مدیریت شهردار و شورا با تعامل بسیار خوبی که با هم دارند با استفاده از توان مدیریتی خود توانسته اند کارهای ارزشمندی را اجرایی و مردم را از خدمات متنوع بهره مند کنند.

محمدی تصریح کرد: توزیع عادلانه امکانات شهری از دغدغه های همه مسئولان است و خوشحالیم که امروز شهردار با اجرای طرح هایی در جنوب شهر قزوین شاهد تغییر چهره این منطقه هستیم و بدون اغراق شهرداری امروز به قرارگاه بزرگ خدمت رسانی تبدیل شده است.

تحرک و پویایی شهر قزوین مشهود است

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی خود را با شهرهای بزرگ و کلان کشور مقایسه می کینم حرکت ارزشمند شهردار کاملا مشهود است و از نزدیک شاهد تحول اساسی در این شهر هستیم که جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: تحرک، پویایی و نشاط و طراوت در شهر قزوین مشاهده می شود و این شادابی و عمران مرهون همدلی و تعامل شورا و شهرداری در جلب رضایت مردم است.

محمدی با تقدیر از ساخت بوستان بزرگ ملاخلیلا در قزوین اظهارداشت: یکی از مهمترین ویژگی های این بوستان سبک معماری تاریخی در ساخت بوستان، رعایت محیط زیست، حفظ باغستان سنتی، طبیعت زیبای منطقه و بافت جنوب شهر است که این طراحی می تواند الگویی در سایر طرح ها هم باشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه مساحت ۷۰ هزار مترمربعی این بوستان می تواند هم شهروندان و هم مسافران را راضی کند و امیدواریم با مدیریت خوب شهردار محترم همچنان شاهد اجرای طرح های مهم عمرانی و خدماتی در سطح شهر باشیم.

بوستان ملاخلیلا به عنوان بزرگترین بوستان درون شهری جنوب قزوین با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در هفت هکتار مساحت ساخته شده است.