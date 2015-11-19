توسعه کارآفرینی در قشم شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: نیازسنجی های شغلی به کمک دهیاران در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی روستاییان،عشایر، مرزنشینان و مردم مناطق محروم در حال انجام است.

وی ادامه داد: آموزش های متکی بر بازار و توسعه کسب و کارهای کوچک و خانگی از جمله اهدافی اجرای طرح ملی توانمندسازی جوامع محلی در جزیره قشم است.

معاون وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی با اشاره به امضای تفاهم نامه که چندی پیش بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان منطقه آزاد قشم امضا شد، اضافه کرد: براساس این تفاهم نامه آموزش ها در سه قسمت عمومی، فنی و تخصصی و آموزش های مهارت های کسب و کار و کارآفرینی تقسیم بندی شده است.

پرند بیان داشت: با تهیه تجهیزات و تامین مربیان حرفه ای یا آموزش مربیان بومی به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کمک سازمان منطقه آزاد، مشکلات اعتباری اجرای طرح نیز از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: یکی از تاثیرات مهم این طرح افزایش ارزش افزوده بنگاه ها و اتصال به زنجیره ارزش جهانی است.

وی اظهار داشت: بازاریابی، بازارسازی، برندسازی، بسته بندی، طراحی، ارائه تسهیلات بانکی، تهیه مواد اولیه، آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش های نرم از جمله برنامه های دیده شده در طرطح ملی توانمندسازی جوامع محلی است.