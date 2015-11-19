بوستان ملاخلیلا در قزوین بهترین مکان تفریحی برای مسافران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی کاظمی در مراسم افتتاح بوستان هفت هکتاری قزوین گفت: با اجرای این طرح تلاش کردیم ضمن حفظ باغات سنتی فضایی فرحبخش و طبیعی ایجاد کنیم تا بافت منطقه هم صیانت شود.

کاظمی بیان کرد: در این بوستان بخش های متعدی با الهام از آثار تاریخی و معماری ایرانی و اسلامی ایجاد کردیم که ساختمان چهل ستون با الهام از بنای چهلستون قزوین، چاه خانه، برکه، کوچه باغ، ماکت عالی قاپو و دروازه قدیم تهران و قصر پرندگان از جذابیت های خاصی برخوردار است که توانسته به زیبایی بوستان کمک کند.

آبیاری قطره ای در بوستان ملاخلیلا

کاظمی تصریح کرد: به دلیل مشکلات کم آبی در شهر قزوین سیستم آبیاری این بوستان قطره ای است و هیچ چمنی ایجاد نکرده ایم تا فضاها کاملا طبیعی باشد و حتی ۳۰ متر فضای سبز چمنی نداریم و همه فضاها باغ سنتی است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری قزوین تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث بوستان ملاخلیلا با هدف توسعه فضای سبز و افزایش سرانه پارکی از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و در مدت شش ماه احداث شده است.

وی افزود: احداث جایگاه نگهداری پرندگان، برکه، چاهخانه، کوچه باغ، عمارت‌های چهل پنجره و هفت درب، جعبه‌های اطفاء حریق، سیستم آبیاری قطره ای حفظ و احیاء ۵۵۰ اصله درختان کهنسال و تنومند، بکارگیری مصالح طبیعی، استفاده از طراحی سنتی در احداث ابنیه ها و کاربری های متنوع این بوستان شامل بخش های تفریحی، گردشگری، آموزشی، فرهنگی، اسکان موقت مسافرین از ویژگی های این بوستان است.

وی افزود: با بهره برداری از این بوستان، بخشی از کمبود فضای سبز در منطقه جنوب شهر جبران و امکانات رفاهی و تفریحی مناسبی برای شهروندان فراهم می شود.

کاظمی یادآورشد: بوستان خانوادگی ملاخلیلا، به عنوان بزرگترین بوستان درون شهری قزوین با رعایت الزامات یک بوستان شهری احداث شده و به لحاظ موقعیت قرارگیری در مسیر ورودی شهر، بخش غربی آن به عنوان بوستان مسافر پیش بینی و امکانات اقامتی مناسبی نظیر سکو و آلاچیق، سرویس بهداشتی، بازیگاه کودک، نمازخانه برای پذیرایی از مسافرین اختصاص یافته است.

کاظمی افزود: اجرای موفقیت آمیز این پروژه، همدلی و همراهی مردم، مجموعه مدیریت شهری و تلاش شبانه روزی همکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین به ثمر رسیده تا شهر با حضور فعال شهروندان و تلاش و همت مجموعه مدیریت شهری در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد و خدمات مهم و شایسته در شهر قزوین تداوم یابد.

کاظمی از شهروندان خواست همچون گذشته در حفظ و نگهداری از این بوستان مشارکت فعال داشته باشند و با عوامل اجرایی بوستان همکاری کنند.