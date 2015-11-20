ساخت هتل شناور در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت معماری فرانسوی Seine Design بر روی پروژه هتل شناوری کار می کند که پیش بینی می شود در سه ماهه نخست سال آینده میلادی به بهره برداری برسد.

این هتل متفاوت OFF Paris Seine نام داشته و قرار است بر روی رودخانه معروف «سن» پاریس که در کل ۷۷۶ کیلومتر درازا دارد سرویس دهی به مسافران و گردشگران را آغاز کند.

این هتل دارای ۵۸ اتاق کوچک و بزرگ بوده و یکی از مهمترین ویژگیهای منحصربفرد آن چشم انداز زیبایی است که به سوی رودخانه دارد. از آن گذشته وجود استخری در دل این سازه شناور یکی دیگر از ویژگیهای خاص آن به شمار می آید. این استخر ۱۰ متر طول دارد.

ساخت این هتل در راستای تحقق پروژه افزایش جاذبه های گردشگری پاریس صورت می گیرد. تا مدتها تلاش می شد که از رودخانه سن پاریس به عنوان محلی برای جذب گردشگر بیشتر استفاده شود و حالا این امکان فراهم شده است.

کل ساختار این هتل از دو بخش مجزا تشکیل شده که توسط پلها و صفحاتی به یکدیگر متصل شده اند. این هتل ۸۰ متر طول و ۱۸ متر پهنا دارد و در زمره هتلهای لوکس پاریس قرار خواهد گرفت.

مسافرانی که در طبقه اول هتل مستقر می شوند همواره حرکت بر روی آب را احساس خواهند کرد.

استفاده از مصالح ساختمانی زیست تجزیه پذیر نظیر فولاد، چوب و شیشه از مهمترین ویژگیهای فنی این هتل به شمار می آید.

هزینه هر شب اقامت در این هتل تا ۵۰۰ دلار هم عنوان شده است.