واکنش شهرداری منطقه ۱۰ تبریز به گزارش خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در خصوص گزارش موزه قاجار تبریز که به خبرگزاری مهر سرپرستی آذربایجان شرقی ارسال شده، آمده است: اقدامات شهرداری، قانونی بوده و هیچگونه ارتباطی با ساختمان موزه قاجار ندارد.
شهردار منطقه ۱۰ تبریز در این جوابیه با تکذیب هرگونه مداخله این منطقه در تخریب دیوار موزه قاجار، توضیحاتی را در خصوص اقدامات شهرداری در محدوده این موزه ارایه داد.
باقر خوشنواز با تاکید بر اینکه تمام اقدامات در خصوص این موزه، مطابق مصالحهای است که صورتجلسه آن به امضای معاونت عمرانی استانداری، ادارهکل آموزشوپرورش، ادارهکل میراثفرهنگی و همچنین شهرداری تبریز رسیده است، تصریح کرد: در این راستا، شهرداری تبریز حدود هشت سال پیش، مبلغ ۱میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و همچنین ماه گذشته ۱۸۰ میلیون تومان، صرف هزینه تملک دو مدرسه کردهاست.
وی سپس در این جوابیه آورده است: با واریز این مبالغ به حساب ادارهکل آموزشوپرورش استان، مدرسه شیخعطار، سال پیش و مدرسه فیوضات نیز حدود یک ماه پیش طی صورتجلسه ای از اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز تحویل و سپس تملک و آزادسازی شده است.
خوشنواز در این جوابیه ادامه داده است: در این راستا از سوی استانداری، پیشنهاد شد که یک پیادهراه ۱۲ متری از طریق تملک بخشی از زمین ادارات صنایع و کار ایجاد شود؛ تا به این ترتیب، با اتصال مقبرهالشعرا به بوستان قاجار، گردشگران با سهولت بیشتری بین دو مجموعه تاریخی تردد کنند؛ که این تملک انجام و محدوده مورد نظر آزادسازی و پیاده راه مذکور احداث شده است. با این حال، متاسفانه ادارهکل میراث فرهنگی با ایجاد یک در و همچنین استقرار سربازان یگان حفاظت جلوی در مدرسه فیوضات، مانع از اجرای طرحی میشود که به تایید استانداری رسیدهاست.
شهردار منطقه ۱۰ تبریز افزوده است: شهرداری منطقه ۱۰ تبریز، طبق مصالحه با ادارهکل آموزشوپرورش درصدد تخریب دیوار مدرسه فیوضات است و این اقدام، حداقل ۱۵۰ متر با دیوار موزه قاجار فاصله دارد و به هیچ عنوان صدمهای به موزه وارد نمیکند و ادعای صدمه به دیوار موزه قاجار ادعایی کذب است و نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و ظلم به تلاشهای شبانه روزی خادمین مردم در شهرداری نبریز را در پی ندارد زیرا موزه، مدرسه و دیوار چیزهایی نیستند که ناپدید شده و از بین رفته باشند و هر شهروند و مسئولی می تواند با مراجعه به محل شاهد کذب بودن ادعای میراث فرهنگی استان باشد.
وی همچنین ادامه داده است: در جریان ممانعت یگان حفاظت میراث فرهنگی، متاسفانه چند تن از عوامل شهرداری، مورد ضرب و جرح قرار گرفته که پرونده این موضوع، هماکنون در مراجع قضایی پیگیری میشود.
خوشنواز با یادآوری ایننکته که اقدامات شهرداری تبریز در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، نشان میدهد که حساسیت این مجموعه در خصوص مسائل تاریخی، کمتر از دستگاههای متولی نیست، تصریح کرده است: شهرداری تبریز در ۱۸ ماه گذشته، ۱۵میلیارد تومان صرف توسعه، تکمیل و بهسازی مجموعه فاخر مقبرهالشعرا کرده است. بعلاوه اقداماتی که شهرداری در تملک خانههای تاریخی، همچون خانه علی مسیو و نیکدل، ساماندهی ارک علیشاه، احیا و باززنده سازی دربهای هشتگانه تبریز، موزه های مختلف شهر همچون موزه فرش و سایر اماکن فرهنگی و تاریخی بر کسی پوشیده نیست.
شهردار منطقه ۱۰ تبریز در این جوابیه همچنین آوره است: در صورتی که دستگاه متولی، قادر به حفاظت از موزه قاجار نیست، شهرداری منطقه ۱۰ تبریز، آماده است که این موزه را با هماهنگی مدیریت استان، تحویل گرفته و همانند موزه های در اختیار خود به طرز مناسبی اداره کند.
وی در پایان اظهار داشت: در سالی که به نام همدلی و همزبانی مزین و متبرک شده و در شرایطی که امروز شاهد یک مدیریت هماهنگ و همدل در سطح شهر هستیم، متاسفیم که مجموعه میراث فرهنگی، با مطالب خودشان این چنین درصدد مخدوشکردن روح همدلی و صمیمت در تصمیمات مدیریتی است.
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