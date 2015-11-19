حجت‌الاسلام علی‌محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان در هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی، ۳۵۲ نفر خواهر و ۸۲ نفر برادر هستند.

وی با بیان اینکه هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی در دو رشته تفسیر یک جزء و تفسیر سه جزء برگزار می شود، یادآور شد: در حفظ یک جزء که با محوریت جزء ۲۴ برگزار می شود، ۳۷۷ نفر شامل ۳۱۱ خواهر و ۶۶ برادر حضور دارند.

رضایی اظهار داشت: در حفظ سه جزء که با محوریت جزء های ۲۴، ۲۵ و ۲۶ برگزار می شود، ۵۷ نفر شامل ۴۱ خانم و ۱۶ آقا حضور دارند.

وی افزود: به شرکت کنندگانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند علاوه بر جوایز نقدی به قید قرعه، گواهینامه آموزشی اعطاء خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: این مسابقات، فردا جمعه ۲۹ آبانماه ساعت ۹:۳۰ به صورت همزمان در تمام شهرستان‌های استان و در شهرستان یزد در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.