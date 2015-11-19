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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

رئیس اداره امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی استان یزد خبر داد:

ثبت‌نام بیش از ۴۰۰ نفر در هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی یزد

ثبت‌نام بیش از ۴۰۰ نفر در هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی یزد

یزدـ رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: ۴۳۴ نفر در هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی در استان یزد ثبت نام کردند.

حجت‌الاسلام علی‌محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان در هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی، ۳۵۲ نفر خواهر و ۸۲ نفر برادر هستند.

وی با بیان اینکه هشتمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی در دو رشته تفسیر یک جزء و تفسیر سه جزء برگزار می شود، یادآور شد: در حفظ یک جزء  که با محوریت جزء ۲۴ برگزار می شود، ۳۷۷ نفر شامل ۳۱۱ خواهر و ۶۶ برادر حضور دارند.

رضایی اظهار داشت: در حفظ سه جزء که با محوریت جزء های ۲۴، ۲۵ و ۲۶ برگزار می شود، ۵۷ نفر شامل ۴۱ خانم و ۱۶ آقا حضور دارند.

وی افزود: به شرکت کنندگانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند علاوه بر جوایز نقدی به قید قرعه، گواهینامه آموزشی اعطاء خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: این مسابقات، فردا جمعه ۲۹ آبانماه ساعت ۹:۳۰ به صورت همزمان در تمام شهرستان‌های استان و در شهرستان یزد در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.

کد مطلب 2972500

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