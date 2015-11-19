برنامه ریزی ۳ساله برای همکاری های نزدیک بین تهران و مسکو انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در مراسم امضای سند همکاری شهرداری های مسکو و تهران، اظهار داشت: با توجه به سابقه بیش از ۱۰ سال تهران و مسکو خوشحالم سفر ما به این شهر زمانی انجام شد که اوج همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه برقرار است.

وی ادامه داد: بدون شک این ارتباط گرم و خوب در زمینه های مختلف برای دو کشور، منطقه و همچنین برای شرایط جهانی بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این بدون شک سفر پوتین به تهران این همکاری ها را به اوج خود خواهد رساند.

شهردار تهران تصریح کرد: خوشحال هستم که در این تفاهم نامه برنامه ریزی سه ساله برای همکاری های نزدیک بین تهران و مسکو انجام شد. امیدوارم برای سال ۲۰۱۶ بتوانیم در حوزه اقتصادی، فنی و فرهنگی به طور روشن اقدامات جدی بین دو شهر داشته باشیم. بنده از این فرصت استفاده کرده و از شما برای حضور در شهر تهران در سال ۲۰۱۶ به صورت رسمی دعوت می کنم.

به گزارش شهرنوشت سابیانین شهردار مسکو نیز در این دیدار با بیان اینکه بین ما و ایران روابط چندین ساله برقرار است، اظهار داشت: در سال های اخیر روابط دو کشور و گردش تجاری روند مثبتی را خود گرفته است.

وی با بیان اینکه همکاری های تجاری بین دو شهر در حال فعال شدن است، افزود: چندی پیش خانه تجاری ایران در یکی از مراکز لوجستیگ مسکو افتتاح شد.

شهردار مسکو تصریح کرد: نمایندگان تجاری ایران در جشنواره های تجاری ما شرکت می کنند و در روابط دو کشور و شهرهای تهران و مسکو پتانسیل بسیاری برای توسعه و گسترش روابط وجود دارد. همکاران ما برنامه همکاری جدیدی آماده کرده اند که می تواند پویای خاصی به روابط بدهد.

بر اساس این گزارش قالیباف در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه توافقات خوبی در تفاهم نامه و همچنین در گفت وگوهای حاشیه ای در زمینه حمل و نقل عمومی و غیره صورت گرفته است، اظهار داشت: مسکو یکی از شهرهایی است که مترو در آن قدمت بسیاری دارد، البته روند توسعه مترو تهران بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه درباره همکاری های اقتصادی بین دو شهر نیز موضوعاتی مطرح شد، افزود: نکته دیگری که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت بازدید از حوزه مدیریت بحران مسکو است زیرا آنها تجربیات و سیستم های خوبی در این حوزه دارند.