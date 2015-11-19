هفته هفتم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم این رقابت ها ۷۶ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور یک هزار و یک هزار و ۲۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان بیش از ۵۲۳ میلیون ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفت گانه اهدا شد.

در این هفته از رقابت ها، در دور اول اسب جان سو با چابکسواری مسلم گوگ نژاد، در دور دوم اسب ریحانه با چابکسواری قربان محمد اودک، در دور سوم اسب پیرلو با چابکسواری کمال دالیجه عطا، در دور چهارم اسب گلد لیدی با چابکسواری جواد آچاک، در دور پنجم اسب کروزر با چابکسواری قربان محمد اودک، در دور ششم اسب یونیک استار با چابکسواری کمال دالیجه عطا و در دور هفتم اسب گل تکه با چابکسواری جواد آچاک، زودتر از سایرین از خط پایان گذشتند.

رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس عصر جمعه با برگزاری هفته هشتم پیگیری خواهد شد.

گفتنی است؛ رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن ماه به پایان می رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.