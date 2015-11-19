۳۰درصد جامعه روستایی و عشایر کشور تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: شش میلیون خانوار عشایری و روستایی در کشور وجود دارد که تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: بیشترین پوشش صندوق بیمه عشایر و روستاییان در کشور در استان آذربایجان شرقی بوده و بالغ بر ۹۰درصد جامعه هدف آن استان بیمه هستند.

رستمی اظهار داشت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ کارگزار در سطح کشور کار بیمه متقاضیان را انجام می دهند.

وی عنوان کرد: اغلب کارگزاران را دهیاران روستاها و مسئولین تعاونیهای روستایی و عشایری تشکیل می دهند.

رستمی تاکید کرد: هم اکنون۳۰ هزار خانواده‌ بازمانده‌های فوتی و از کار افتاده از این صندوق مستمری می گیرند.

مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر این بیمه را اختیاری داسنت و گفت: دو برابر مبلغ پرداختی توسط بیمه گر توسط دولت پرداخت می شود.

رستمی در خصوص آمار بیمه شدگان این صندوق در کهگیلویه و بویراحمد نیز گت: از ۹۰ هزار خانوار هدف در این استان تنها ۱۶هزار خانوار تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی ناآگاهی مردم از این بیمه را یکی از مشکلات کنونی بر شمرد و بر تلاش برای معرفی هرچه بیشتر این بیمه به جامعه عشایری و روستایی تاکید کرد.

مدیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان هم در این دیدار گفت: از سال ۹۳ تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ خانوار در این استان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

عیسی کریمی افزود: ۷۴ خانوار نیز هم اکنون حقق بگیر این صندوق هستند.

وی به وجود ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: شوهران ۵۰درصد این زنان فوت کرده اند.

کریمی با اشاره به مشکلات عدیده معیشتی در این استان، کهگیلویه و بویراحمد را یکی از استانهای هدف این بیمه عنوان کرد.