به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شامگاه پنج‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: ما روند رو به رشد خوبی را داشته‌ایم اما این تعطیلات جلوی پیشرفت تیم ما را گرفت در حالی که از تعطیلات اول استفاده خوبی کرده بودیم و به ما کمک کرده بود از نظر جسمانی و قدرت بدنی بهتر شویم.

وی افزود: این بار تعطیلات به ما کمک تاکتیکی کرد اما شرایط خوب ما را قطع کرد و امیدواریم این شرایط ادامه پیدا کند و بتوانیم در بازی فردا برابر ذوب آهن برنده مسابقه باشیم.

سرمربی صبای قم در مورد وضعیت استقبال تماشاگران از بازی‌های صبا گفت: در سطح شهر تبلیغاتی برای بازی فردا وجود ندارد و سئوال من این است که شبکه تلویزیونی و رادیویی قم آیا به جذب تماشاگر برای صبا کمک می‌کند یا خیر و باید به این نکته توجه داشته باشیم شاید خیلی‌ها نمی‌دانند فردا بازی است.

دایی بیان داشت: فردا یک روز تعطیل است و اگر تبلیغات خوبی باشد تماشاگران فوتبال دوست مطمئنا از فرصت بازی فردا استفاده می‌کنند اما وقتی چنین شرایطی نباشد کاری نمی‌توانیم در این زمینه انجام دهیم.

وی عنوان کرد: اغلب کسانی که فوتبال بازی می‌کنند یا به آن علاقمندند از قشر ضعیف هستند و همه جای دنیا استادیوم‌ها بیرون از شهر ساخته می‌شوند اما پیش از آن برای رفت و آمد و تسهیلات مردم فکر می‌شود.

سرمربی صبا تصریح کرد: در بسیاری از نقاط دنیا می‌بینید که در بیرون از ورزشگاه مترو وجود دارد و بلیت بازی‌های هر تیم پیش از شروع فصل خریداری می‌شود در حالی که در ایران ابتدا استادیوم ساخته می‌شود و سپس به این فکر می‌افتیم که چطور مردم را نقل و انتقال دهیم.

دایی درباره شایعه بیماری کارلوس کیروش گفت: من رسانه‌ها را دنبال نمی‌کنم و در این باره اطلاعی ندارم اما فکر می‌کنم باید به از تیم ملی حمایت کنیم و اگر کی روش به دلیل فشار کار با مشکل جسمانی مواجه شده ما باید ۱۰ بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم البته وی حق دارد زیرا در شرایط ایده آل اروپا کار کرده است.