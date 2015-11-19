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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۴۸

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:

نابرابری های استانی در برنامه ششم توسعه کاهش می یابد

نابرابری های استانی در برنامه ششم توسعه کاهش می یابد

یاسوج - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یکی ازمهمترین اولویتهای دولت در برنامه ششم توسعه راحذف نابرابری ها عنوان کرد وگفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهایی است که در برنامه ششم در کانون توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه پنجشنبه در جمع تشکل های کارگری، کارفرمایی، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز عملیات احداث یک خانه امید در این استان شروع شد، و در صورتیکه در یاسوج نیز خانه امید وجود داشته باشد آن را گسترش خواهیم داد.

وی یکی از مهمترین اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه را حذف نابرابری ها عنوان کرد و اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهایی است که در برنامه ششم در کانون برنامه ها قرار دارد.

ربیعی تأکید کرد: این استان یکی از چند استانی است که در برنامه ششم توسعه برای رفع نابرابری آن تلاش می شود.

وی یادآور شد: تلاش می شود در برنامه های توسعه به سمتی حرکت کنیم که به طور چشمگیر از نابرابری های استانی بکاهیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در این برنامه همه استانهای نابرابر برای ما به یک چشم دیده می شوند و همه شهرهای یک استان نابرابر نیز به یک چشم دیده خواهند شد.

ربیعی با اشاره به پلی کلینیک در حال تکمیل شهر یاسوج، بیان کرد: در حال افزودن بخش های زایمان و آی سی یو به این پلی کلینیک هستیم.

وی با بیان اینکه نظام چندلایه تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده است، افزود: این موضوع چهارشنبه هفته آینده در دولت مطرح خواهد شد.

کد مطلب 2972563

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