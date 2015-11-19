نهمین نشست آموزشی دبیران ستادی حوزه های علمیه کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دو روزه که با حضور مسئولان حوزه علمیه و آموزش و پرورش و دبیران کمیته های ستادی و استانی و مدیران استانی حوزه های علمیه در مشهد مقدس برگزار شد محور های مربوط به همکاری های دو جانبه در نشست های تخصصی با حضور کارشناسان و در قالب پنج کارگروه تخصصی به صورت کارشناسانه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
مدیران استانی حوزه های علمیه و دبیران کمیته های استانی و ستادی حاضر در نشست عصر پنجشنبه با مرور توافقنامه، شرح وظایف کمیته ها و دستورالعمل های مرتبط، خواهان توسعه هدفمند و تأثرگذار بیش از پیش همکاری های این دو نهاد مقدس تربیتی شدند و طی صدور بیانیه ای تهمید مقدمات و برنامه ریزی مسنجم و یکپارچه همه دستگاه ها مرتبط در زمینه اعزام هدف مند و تاثیر گذار مبلغان علوم دینی به مدارس در سراسر کشور را خواستار شدند.
مدیران استانی در بیانیه پایانی و صادره خود عنوان کردند: این نشست فرصتی فراهم آورد تا بار دیگر اهداف، سیاست ها، راهکارها و موانع همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در افق تحول بنیادین و نقش بی بدیل حوزه های علمیه در عرصه تولید علم دینی و نظریه پردازی و پایش تربیت دینی در ساحت گسترده آموزش و پرورش مورد توجه و بازخوانی قرار گیرد.
مدیران استانی حوزه های علمیه، دبیران کمیته های ستادی و استانی ایجاد تشکیلات، تخصیص امکانات و اعتبارات و تصویب قوانین مورد نیاز را از ضرورت های غیرقابل انکار تحقق اهداف همکاری ها دانسته و خواستار عنایت ویژه ریاست عالی ستاد در این خصوص شدند.
اعضای شرکت کننده در این نشست همچنین با ابراز خرسندی و با تشکر از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد ساختار قانونی و متقن همکاری های دو دستگاه در قالب تصویب ماده واحده تشکیل دفتر همکاری ها، تدوین و ابلاغ قوانین، آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز و همچنین تصویب ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه کل کشور را لازمه انجام مطلوب وظایف و رسالت های مقرر عنوان کردند.
مدیران استانی حوزه های علمیه، دبیران کمیته های ستادی و استانی توانمندسازی روحانیون شاغل در آموزش و پرورش را به عنوان یک ظرفیت پایدار حوزوی در آموزش و پرورش و از اولویت های مهم دانستند و با تاکید بر اهمیت تصویب ضوابط قانونی طرح امین خواستار تصویب ضوابط اجرایی این طرح در مراجع قانونی شدند.