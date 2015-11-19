کمبود کتاب در کتابخانه های عمومی بناب /۲ کتاب برای هر ۵ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بناب با بیان اینکه متأسفانه سرانه کتاب در این شهرستان مناسب نیست، تصریح کرد: در این شهرستان برای هر پنج نفر دو جلد کتاب وجود دارد.

وی سپس افتتاح شش ایستگاه کتابخوانی سیار در ادارات، توسعه و تجهیز کتابخانه های مدارس و ثبت نام رایگان در کتابخانه های عمومی را از اقدامات انجام شده برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در شهرستان بناب اعلام کرد و افزود: اولین کتابخانه عمومی روستایی شهرستان بناب با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در روستای قره چپق این شهرستان احداث شده است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بناب همچنین با اشاره به اینکه این کتابخانه برای افتتاح نیازمند تجهیزات و کتاب است؛ گفت: به محض تجهیز این کتابخانه توسط اداره کل کتابخانه های استان آذربایجان شرقی نسبت به افتتاح آن اقدام خواهد شد.

فرج اللهی در ادامه سخنان خود بر توسعه کتابخانه ها در روستاها تأکید و اظهارکرد: با همکاری شوراهای اسلامی در صورت تأمین محل کتابخانه تجهیز آن نیز بعهده کتابخانه عمومی شهرستان خواهد بود.

این گزارش حاکی است، در این جلسه از خادمان کتاب و کتابخوانی بخاطر فعالیت و تلاش برای توسعه فرهنگ کتابخوانی تجلیل بعمل آمد.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و این شهرستان در حال حاضر دارای دو کتابخانه عمومی مختص خواهران و برادران است.