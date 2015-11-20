جذب توریست با استفاده از آدامس!

مجله مهر-طناز معین: این چیزهای رنگارنگ چسبیده به دیوار جاذبه‌ توریستی ۲۵ ساله را در شهر سیاتل آمریکا بوجود آورده‌ اند. این‌ها در حدود یک میلیون آدامس چسبیده به دیوار می‌باشند، که قرار است با شلنگ های آب فشار قوی آن‌ها را پاک کنند.

در سال ۱۹۹۱ زمانی که مردم این منطقه فقیر نشین جهت دریافت بلیط تئاتر در کنار دیوار به صف می ایستادند، آدامس‌های جویده شده خود را به دیوار خانه ای متروک می چسباندند و بعد از آن کسانی به تقلید از آنها این کار را تکرار کردن تا این به صورت یک آیین درآمد. اکنون این دیوار به عنوان مکانی دیدنی برای گردشگران محسوب می‌شود.

این روزها با پیدا شدن جای خالی در دیوار گردشگران آدامس های خود را به آنجا می‌چسبانند. یکی از مشکلات این است که در تابستان آدامس ها از دیوار جدا می‌شوند و روی زمین می‌افتند و در انتها سر از زیر کفش عابران در می‌اورند و بوی بسیار بدی دارند. از دور شاید دیواری رنگارنگ و جذاب به نظر اید. اما نباید مشکلات بهداشتی ایجاد شده را از یاد برد. از جمله اینکه برخی افراد غیر از آدامس چیزهای دیگری مانند ته سیگار نیز به آنجا می‌چسبانند.

از برخی هنرمندان دعوت شده تا پس از تمیز شدن این دیوار بر روی آن کارهای هنری انجام بدهند.با این احوالات قرار است قسمت اصلی «دیوار آدامس» خالی بماند، چرا که این باور وجود دارد که آدامس ها به این دیوار برخواهند گشت. ظاهراً مردم عاشق این کار هستند.

نمونه مشهور دیگری از این کار در جایی به‌نامه «کوچه آدامس بادکنکی» در سن‌لوئیس در جنوب کالیفرنیا موجود است که از دهه ۱۹۵۰ تا به امروز توسعه یافته و پابرجا است. در اینجا توریست ها آدامس های خود را به این دیوار می‌چسبانند و یک اثر هنری عمومی کوچک در معرض دید قرار می‌دهند.

طول کوچه ادامس بادکنکی چیزی در حدود بیست متر می‌باشد. برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ دانش‌آموزان این شهر بر روی دیوار گچ‌بری شده‌ای تعدادی آدامس چسباندند و از آن به بعد بر تعداد آن افزوده شد. از این کوچه برای ساختن فیلم و موزیک ویدیئو نیز استفاده می‌شود.

کوچه آدامس بادکنکی فقط برای تازه‌کاران نمی‌باشد، بلکه هنرمندان حرفه‌ای نیز خلاقیتهای هنری خود را در آن به نمایش می‌گذارند.