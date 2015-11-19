تنها بیمارستان تأمین اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد جوابگوی نیاز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی وزیر کار، تعاون و راه اجتماعی با تشکل های کارگری، کارفرمایی، تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد افزود: شصتا به عنوان یک مجموعه اقتصادی بزرگ تاکنون هیچگونه سرمایه گذاری در این استان نداشته است.

وی بیکاری و نبود فضای اشتغال را یکی از مشکلات و معضلات جدی این استان دانست و اظهار داشت: این معضل در همه کشور وجود دارد اما در این استان به میزان بیشتری به چشم می خورد.

زارعی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد جزء سه استان اول کشور از لحاظ تعداد دانشجویان در حال تحصیل نسبت به جمعیت آن است، یادآور شد: این امر نشاندهنده هوش، تحصیل و فرهنگ بی نظیر مردم و جوانان این استان است بنابراین بحث اشتغال در این استان بسیار جدی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تنها بیمارستان تأمین اجتماعی این استان که شبانه روز در خدمت مردم است فضای محدودی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه فضایی برای گسترش این بیمارستان اختصاص داده شده است که توسعه آن نیازمند حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است تا پاسخگوی نیاز حوزه درمان در بخش تأمین اجتماعی باشد.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانه امید جزء خواسته های جدی بازنشستگان است، اضافه کرد: بازنشستگان سالها در فضای کار و تولید تلاش کردند به این امید که امروز بتوانند از این فضای مناسب بهره مند باشند.