وابستگي جهان به نفت خاورميانه افزايش مي يابد

محمد علي خطيبي درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر گفت : آخرين آمار منتشره درباره اداره اطلاعات انرژي آمريكا نشان مي دهد كه ميزان وابستگي كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت عليرغم اينكه ادعا مي كنند قصد دارند با توسعه انرژي هسته اي ازوابستگي به نفت خاورميانه بكاهند، رو به افزايش است .

وي افزود :براساس اين آمار ، ميزان وابستگي آمريكا به نفت خاورميانه در سال 2025 از 57 درصد كنوني به 68 درصد ، و چين نيز از 40 به 73 درصد افزايش مي يابد .

خطيبي تصريح كرد : همچنين ميزان واردات نفت ژاپن از كشورهاي خاورميانه از 98 به 99 درصد افزايش مي يابد .

وي تصريح كرد : اين آمار كه از سوي مركز اطلاعات انرژي آمريكا منتشر شده و جنبه رسمي هم دارد از سويي با اخبار منتشره درباره كاهش وابستگي به نفت خاورميانه تناقص داشته و ازسويي ديگر كشورهاي مصرف كننده را در آينده اي نزديك با كمبود نفت در بازار مواجه مي كند چرا كه هم اكنون حجم سرمايه گذاري دركشورهاي خاورميانه كاهش يافته است .

وي تصريح كرد : همچنين آمار رشد اقتصادي دنيا نشان مي دهد كه رشد قيمت نفت نتوانسته تاثير چنداني در رشد اقتصادي دنيا بگذارد به گونه اي كه وضعيت اقتصادي دنيا در سال 2005 نشان مي دهد كه رشد اقتصادي دنيا با وجود قيمت هاي بالاي نفت در دنيا كماكان بالاي 3/4 درصد بوده است .

رييس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي افزود : پيش بيني شده كه رشد اقتصادي جهان در سال 2006 كمتر از اين رقم باشد .