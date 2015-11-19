تساوی خانگی تیم یاسین پیشروی قم برابر فرش آرای مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال امروز در هفته هفدهم پیگیری شد و تیم یاسین پیشروی قم نتوانست غروب پنج‌شنبه در قم برابر فرش آرا امتیاز کامل را به دست آورد.

یاسین پیشروی قم در سالن شهید حیدریان قم میزبان تیم فرش آرای مشهد بود که با وجود شایستگی در فاصله ۵۰ ثانیه مانده به پایان مسابقه پیروزی را از دست داد.

در این بازی یاسین پیشرو با گل علیرضا وفایی از حریف خود پیش افتاد اما پیش از پایان نیمه نخست ۲ گل دریافت کرد و بازنده به رختکن رفت.

اخراج میثم ایلانلو در نیمه نخست در شکست یک نیمه‌ای یاسین پیشرو نقش مستقیمی داشت.

در نیمه دوم یاسین پیشرو توانست توسط علیرضا وفایی به گل تساوی برسد اما بار دیگر تیم فرش آرا به گل رسید و ۳ بر ۲ از حریف خود پیش افتاد.

در ادامه یاسین پیشرو توانست ۳ بار متوالی توسط محمد وزیر‌زاده، محمد کرمانی و علیرضا وفایی به گل برسد و در آستانه پیروزی قرار گیرد اما فرش آرا در ‌‌نهایت با به ثمر رساندن ۲ گل، توانست در قم یک امتیاز بگیرد.

یاسین پیشرو در این بازی در حالی از وجود علیرضا وفایی استفاده کرد که این بازیکن از ابتدای نیم فصل دوم به دلیل مورد غضب قرار گرفتن از سوی باشگاه یاسین پیشرو، از ترکیب این تیم دور مانده بود.