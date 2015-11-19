ضرورت تداوم اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب گفت: اجرای طرح پاکسازی در نقاط آلوده تأثیر مثبت داشته و از نیروی انتظامی می خواهیم همچنان این طرح را استمرار دهند و تداوم اجرای این طرح در جامعه اثرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن مباحث مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر از سوی دستگاه ها تصریح کرد: امروز نسل جوان ما در معرض تهدید جدی مواد مخدر و اعتیاد قرار دارد و همه دستگاهها بویژه مراکز آموزشی و فرهنگی بایستی توجه جدی به مباحث پیشگیری داشته باشند.

فرماندار بناب سپس با اشاره به راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان بناب ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیأت مؤسس این کمپ خواستار تکمیل نواقصات موجود در این کمپ شد.

به گفته فرماندار بناب، هم اکنون قریب به ۶۰ نفر در این کمپ نگهداری می شوند.

فرج اللهی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه های آموزشی بعنوان مؤثرترین راه در پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر تصریح کرد: برای تحقق این مهم باید از تمام ظرفیت های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی موجود در شهرستان استفاده شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از برنامه ریزی مسئولان شبکه بهداشت و درمان بناب برای تشکیل کلاسهای آموزشی اظهارکرد: طبق برنامه فعلاً قرار است هشت کارگاه آموزشی در ادارات مختلف شهرستان برای پیشگیری از اعتیاد تشکیل شود.

لازم به ذکر است در این جلسه نماینده نیروی انتظامی شهرستان بناب نیز با ارائه گزارشی از عملکرد یکماهه این نیرو در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: طی یک ماهه گذشته با انجام ۸ مرحله عملیات پاکسازی درنقاط مختلف شهرستان ۳۰ نفر توزیع کننده موادمخدر دستگیر و ۱۸ نفر از معتادان نیز جمع آوری و تحویل مراجع قضایی شدند.

رحمان ملکی همچنین از کشف مقدار ۲۳ هزار عدد قرص ترامادول در یکی از مغازه های شهر خبرداد و گفت: این مغازه با حکم مقام قضایی پلمپ شده است.

این مسئول انتظامی افزود: همچنین طی یک ماهه گذشته مقدار ۵ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر در شهرستان بناب کشف شده است.

ملکی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با تلاش عوامل نیروی انتظامی طی ۸ ماهه سال مقدار ۱۰۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان کشف و در این ارتباط ۲۷۱ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر و همچنین ۲۱۹ نفر معتاد تابلو دستگیر شده اند.

گفتنی است شهرستان بناب با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی و در مسیر مواصلاتی چندین استان غربی کشور واقع شده است و به همین خاطر محل گذر خودروهای ترانزیت کالای قاچاق و مواد مخدر از استانی به استان دیگر است.