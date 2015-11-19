۱۲ مصدوم و یک کشته حاصل تصادف ۱۵ خودرو در آبیک

حکمت‌الله هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر وقوع دو سانحه تصاف امشب در شهرستان آبیک یک کشته و ۱۲ مجروح بر جای ماند.

وی افزود: این حوادث ابتدای شامگاه پنجشنبه به دنبال بارش باران و لغزندگی معابر رخ داد که بلافاصله عوامل دستگاه‌های امدادی به محل حادثه فراخوانده شدند.

هاشمی بیان کرد: در نخستین حادثه پنج دستگاه خودرو در نقطه‌ای در نزدیکی پل آبیک واقع در مقابل دانشگاه با یکدیگر تصادف کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: در حادثه دیگر که به فاصله زمانی حدود ۱۵ دقیقه از حادثه نخست رخ داد، ۱۲ دستگاه خودرو به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر این حادثه ۱۲ نفر مصدوم شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

هاشمی تصریح کرد: با حضور نیروهای امدادی و دستگاه‌هایی نظیر پلیس راه ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان تمام مصدومان به کمک عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در این حادثه پنج اکیپ چهارنفره و یک تیم پشتیبانی از جمعیت هلال‌احمر استان در محل حضور یافتند و به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اضافه کرد: در حادثه گرفتار شدن ۸۰ دستگاه خودرو در گردنه قسطین‌لار الموت هم که امشب بر اثر برف و کولاک تقریبا همزمان با حادثه برخورد خودروها در آبیک رخ داد ۱۲ نیروی امدادی و چهار دستگاه خودرو از این جمعیت به کمک مردم شتافتند.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر خودروها رهاسازی شده‌اند و مسیر برای تردد مردم باز است که هلال‌احمر نیز برای کمک به مردم در حالت آماده‌باش است.