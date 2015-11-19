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۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۳:۰۱

اقدام تروریست ها برای آمریکا غیرمنتظره نبود

اقدام تروریست ها برای آمریکا غیرمنتظره نبود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما انتظار چنین اقدامی از سوی داعش را داشتیم و به این نوع تهدیدها عادت کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتشار ویدیوی تهدیدآمیز داعش در فضای مجازی گفت که این اقدام تروریستها برای دولت آمریکا غیر منتظرانه نبود.

کربی گفت: ما احتمال چنین اقدامی از سوی داعش را داشتیم و به نوعی به این نوع تهدیدها عادت کرده ایم. تروریست ها با استفاده از این ویدیوها درصدد ایجاد رعب و وحشت هستند.

جان کربی در گفتگوی زنده با این شبکه تلویزیونی درباره انتشار ویدئوی تهدید آمیز داعش بر ضد آمریکا از جمله حمله به کاخ سفید در واشنگتن دی سی و نیز حمله به نیویورک گفت: ما همچنان درحال بررسی ویدئوی منتشر شده هستیم.

وی افزود: داعش در اروپا و آمریکا هدف ایجاد وحشت را دنبال می کند و از هم اکنون استراتژی دولت برای مقابله این تهدیدات است. کربی از مقامات اروپایی نیز خواست نسبت به این تهدیدها جدی برخورد کنند ولی اجازه ندهند تروریست ها به هدف خود یعنی ایجاد وحشت در جامعه برسند.

وی گفت ما باید به زندگی عادی خود ادامه دهیم و به تروریست ها اجازه ندهیم در این جنگ تبلیغاتی پیروز شوند.

کد مطلب 2972590

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