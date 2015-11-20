۶۰۰۰ نفر در مسابقات قرآن کریم استان قزوین شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی در آئین اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که پنجشنبه شب با حضور استاندار سابق قزوین و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در امامزاده حسین(ع) برگزار شد اظهارداشت: این دوره از مسابقات در شش شهرستان برگزار شد و بیش از شش هزار نفر در مرحله شهرستانی شرکت کردند که منتخبان به مرحله بعدی راه یافتند.

مدیرکل اوقاف و مور خیریه استان قزوین تصریح کرد: پس از رقابت این مرحله ۲۵۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند که از این میان ۱۶ نفر برگزیده کشوری نیز انتخاب شدند.

حجت الاسلام نوروزی یادآورشد: در مرحله شهرستانی ۴۸ نفر کار قضاوت را بر عهده داشتند که ۱۲ نفر از داوران از استان قزوین بودند.

در ادامه مجید وفاپور دبیر شورای عالی قرآن استان گفت: خوشبختانه در این دوره به تفسیر قرآن توجه ویژه ای شده بود و با استقبال قابل توجهی هم روبرو شدیم.

وی افزود: در این دوره از رقابتها دنبال ارتقاء سطح مسابقات بودیم که این توجه در شهرستانها بیشتر بود.

وفاپور تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود مفاهیم قرآن کریم است که امیدواریم شرکت کنندگان هم آن را جدی بگیرند و پس از رقابتها آن را دنبال کنند.

در ادامه این مراسم از ۱۵ نفر از منتخبان رشته های دعاخوانی، اذان، ترتیل، حفظ و قرائت و سه نفر از پیش کسوتان قرآنی تجلیل شد.

در این مراسم مرتضی روزبه استاندار سابق قزوین، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، جواد قلی پور مسئول دارالقرآن استان و قاریان و حافظان قرآن کریم هم حضور داشتند.