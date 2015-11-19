اعتبار ساخت مدارس۲۱ درصد افزایش یافت/ضرورت اجرای رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی، پنج شنبه شب و در خلال گردهمایی معلمان دامغانی با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به موضوع اعتبارات عمرانی و مدرسه سازی، بیان داشت: دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ میزان ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و مدرسه سازی اختصاص داده اند که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش دارد .

وی با اشاره به ۸۰۰ میلیارد تومان سهم خیران مدرسه ساز در سیستم آموزش و پرورش کشور، افزود: وزارت آموزش و پرورش به هر میزان که خیران برای امر مدرسه سازی تقبل کنند، بودجه ملی برای ساخت فضاهای آموزشی در همان استان اختصاص می دهد.

رتبه بندی معلمان نیازمند سازو کاری اساسی

وزیر آموزش و پرورش همچنین در تشریح نظام رتبه بندی معلمان، گفت: این مهم نیازمند سازو کار ویژه ای برای نظارت و قضاوت عملکرد معلمان است که دولت تدبیر و امید به این مهم توجه ویژه ای دارد.

فانی خاطرنشان کرد: رتبه بندی معلمان نیازمند ایجاد مراکزی تحت عنوان مرکز تعیین صلاحیت حرفه ای است تا بتوانیم طرح رتبه بندی را به صورت مناسب و عادلانه به اجر در بیاوریم.

وی ادامه داد: مراکز تعیین صلاحیت حرفه ای در آموزش و پرورش، برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان تاسیس می شود.

ضرورت اجرای رتبه بندی معلمان

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به گنجانده شدن سیستم رتبه بندی معلمان در طرح تحول نظام آموزشی کشور، گفت: این طرح در قالب طرح تحول نظام آموزش و پرورش ارائه شده است و تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال ۹۹، ادامه خواهد داشت.

فانی همچنین درباره کیفیت رتبه بندی معلمان، ابراز داشت: برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان، در قالب سند تحول نظام آموزشی، انجام ارزیابی حرفه ای از معلمان ضروری است که برای این کار مراکز تعیین صلاحیت حرفه ای معلمان در حال تاسیس است، تا با تاسیس این مراکز و انجام بررسی های مورد نظر، مرحله بعدی طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود .

وی ادامه داد: دولت یازدهم، دولت خردورزی و عقلانیت است لیکن تصمیمات ماخوذه دراین دولت قطعا با پشتوانه فکری مناسبی بیان و اجرا می شود.

۱۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان

وزیر آموزش و پرورش درباره بخشنامه هدایت تحصیلی دانش آموزان که در آینده نه چندان دور ابلاغ می شود، توضیح داد: دستورالعمل و آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان کلاس نهم در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته و پس از تصویب نهایی ابلاغ و اجرایی می شود.

فانی اما مطالبات بازنشستگان را نیز فراموش نکرد و درباره این موضوع نیز، بیان داشت: ۲۰ درصد از این مطالبات پرداخت شده و بازنشستگان نیمه دوم سال ۹۳، هنوز ۸۰ درصد از پاداش خود را طلبکارند.

وی افزود: برای تسویه بقیه مطالبات به ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که این مهم در کنار ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی، اجرای صحیح رتبه بندی فرهنگیان، تقویت منزلت، معیشت و هویت معلمان در اولویت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.

گفتنی است در این مراسم از ۱۰ معلم نمونه و خانواده فرهنگیان شهید شهرستان دامغان تجلیل شد.