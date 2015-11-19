آیسسکو خواهان ارائه کمک های فوری به کودکان سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آیسسکو با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کودک، نسبت به وضعیت کودکانی که در برخی کشورهای اسلامی مثل فلسطین، عراق، سوریه، سومالی و یمن در معرض خطر مرگ، آوارگی، تروریسم و خشونت، درگیری های مسلحانه و فجایع طبیعی قرار دارند، ابراز نگرانی کرد.

آیسسکو در بیانیه خود از ضعف پیشرفت ها برای مقابله با چالش ها، به ویژه پدیده کودکان خیابانی، کودکان کار، خشونت، محرومیت، ضعف خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی و دیگر نیازهای اساسی که از حقوق حقه آنها به شمار می رود، انتقاد کرد.

آیسسکو همچنین از سازمان ملل و نهادها و آژانس های وابسته به آن خواست کمک های انسانی فوری به کودکان قربانی درگیری های مسلحانه ارائه کنند.

این سازمان اسلامی از کشورهای اسلامی نیز عمل به تعهدات خود در حمایت از کودکان و حقوق آنها، تضمین سلامتی و آرامش کودکان را خواستار شد.

آیسسکو در پایان برای برگزاری پنجمین دوره کنفرانس وزرای مرتبط با مسائل کودکان در کشورهای اسلامی تحت عنوان مقابله با هر گونه خشونت علیه کودکان اعلام آمادگی کرد.