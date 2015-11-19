حفظ سلامت قلب و کلیه ها با رژیم غذایی غنی از پتاسیم

به گزارش خبرنگار مهر، افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با افزایش ریسک نارسایی پیشرفته کلیه و بیماری قلبی روبرو هستند. در حقیقت این افراد دارای عوارض شدید ناشی از دیابت که جان شان را تهدید می کنند، هستند.

دکتر «شین ایچی آرکی»، محقق دانشگاه علوم پزشکی شیگا در ژاپن، در این باره می گوید: «مهم ترین چالش اکثر افراد مبتلا به دیابت، تعیین نوع برنامه غذایی شان است. نتایج مطالعه ما بر اهمیت رژیم غذایی غنی از پتاسیم در روند درمانی آنان تاکید دارد.»

در این مطالعه، محققان ژاپنی داده های به دست آمده از بیش از ۶۰۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ را جمع آوری و بررسی نمودند. در این بررسی ها، عملکرد عادی کلیه ها هم مورد توجه قرار گرفت تا مشخص شود که ایا مصرف بیشتر سدیم و پتاسیم با افزایش ریسک نارسایی کلیه ها مرتبط است. بیماران بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ ثبت نام کرده بودند و وضعیت شان تا سال ۲۰۱۳ تحت پیگیری بود.

محققان متوجه شدند که دفع بیشتر پتاسیم از طریق ادرار که ارتباط نزدیکی با میزان مصرف آن دارد، با کاهش احتمال نارسایی کلیه و همچنین کاهش احتمال بروز مشکلات قلبی-عروقی در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است.

البته در این تحقیق مشخص شد که میزان سدیم تاثیری بر سلامت کلیه ها یا قلب در طول این مدت نداشت.